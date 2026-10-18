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Kaynak: İHA

İstanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen sel felaketinin ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında acı bilanço ağırlaşıyor.

Kağıthane ve Ayazağa bölgesinde sel sularına kapılarak kaybolan Türkmenistan uyruklu 30 yaşındaki Murat Babajanov'un cansız bedenine Haliç'te ulaşıldı.

Babajanov'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi. Ekipler, selde kaybolan diğer 2 kişiyi arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öte yandan, Sarıyer'deki sel felaketinde kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 66 yaşındaki Turgut Dursun son yolculuğuna uğurlandı.

İki çocuk babası Dursun için Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Taziye dileklerini kabul eden Dursun ailesini acı günlerinde İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve yakınları yalnız bırakmadı. Turgut Dursun'un naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.