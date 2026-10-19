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İstanbul'da etkili olan sağanak yağışın ardından kent genelinde yürütülen çalışmalar sürerken, İstanbul Valisi Davut Gül yağıştan etkilenen ilçelerde incelemelerde bulundu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ

Yağışın ardından bölgelerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Gül, özellikle hasar tespit faaliyetlerinin son durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Sahada devam eden çalışmalar hakkında da bilgilendirilen Vali Gül, sağanaktan etkilenen üç ilçedeki son durumu değerlendirdi.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Vali Davut Gül'ün Sarıyer Ayazağa, Eyüpsultan ve Kağıthane'de incelemelerde bulunduğu, hasar tespit çalışmaları başta olmak üzere sahadaki faaliyetlerin son durumuna ilişkin bilgi aldığı belirtildi.