M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda sefer yapan metro raydan çıktı.

İstanbul'da metro raydan çıktı - Resim : 1

Metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bostancı mevkisinde raydan çıktı. Trenden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü.

İstanbul'da metro raydan çıktı - Resim : 2

Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

İstanbul'da metro raydan çıktı - Resim : 3

Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İstanbul'da metro raydan çıktı - Resim : 4