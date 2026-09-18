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Kaynak: AA

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00 itibarıyla oynanacak karşılaşmada düdük Atilla Karaoğlan'da olacak.

Sezonun ilk üç haftalık bölümünü 2 galibiyet ve 1 beraberlikle geçerek 7 puanı hanesine yazdıran başkent temsilcisi, devamındaki 2 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Son haftada Amed Sportif Faaliyetler karşısında 5-0'lık ağır bir mağlubiyet alan Başakşehir deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi amaçlayan kırmızı-siyahlılar, rakibi misali kötü gidişata nokta koymayı hedefliyor.

Lige 2'de 2'lik başlangıç yapmayı başaran tek ekip konumundaki Gençlerbirliği; Trabzonspor ile Kasımpaşa karşısında yaşadığı kayıpların ardından 12. basamağa kadar düştü.

Ankara ekibinde tedavileri devam eden Cheikh Niasse ve Kevin Rodrigues'in Başakşehir mücadelesinde görev alması öngörülmüyor.