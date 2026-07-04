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Kaynak: AA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan beş katlı bir apartman, balkonlarında meydana gelen kısmi çökmelerin ardından tedbir amacıyla tahliye edildi.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Fulya Sokak'taki binada yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yapının ikinci ve üçüncü kat balkonlarının bazı bölümlerinde çökme oluştu.

Balkonlardan koparak zemine düşen beton parçalarını gören apartman sakinleri, vakit kaybetmeden binayı terk etti.

Yapılan ihbar sonrası olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri yönlendirildi.

Çevrede güvenlik çemberi oluşturan ekipler, binada yaşayan vatandaşların tahliyesini gerçekleştirdi.

Küçükçekmece Belediyesi ekipleri ise yapının mevcut durumu ve güvenliğiyle ilgili teknik incelemelerde bulundu.