Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen 15. Milli İrade Buluşması'nda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'2027 MART AYINDA ANAHTARLARI TESLİM ETMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut hedefiyle çalışmalar yaptıklarını ifade eden Kurum, “Kuralarımızı çektik, konutlarımızın birçoğunun temelini attık, inşallah 2027 Mart ayında anahtarları teslim etmeye başlayacağız” dedi.

'EYLÜL AYINDA ANAHTAR TESLİMİ YAPACAĞIZ'

Bu projeyle ilk kez İstanbul'da kiralık konut uygulamasını da hayata geçireceklerinin altını çizen Kurum, bu uygulamayı kira fiyatlarının dengelenmesinde çok önemli gördüğünü söyledi.

Murat Kurum tarih vererek, “Eylül ayında da kiralık konutlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.