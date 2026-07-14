Kaynak: Haber Merkezi

Deutsche Bank, dünya genelindeki yaşam maliyetlerini ve fiyat değişimlerini mercek altına alan geleneksel "Mapping the World's Prices" (Dünyanın Fiyatlarını Haritalamak) raporunun onuncu edisyonunu aktardı.

Jim Reid ve Galina Pozdnyakova tarafından ve 69 metropolü kapsayan çalışma, konut fiyatlarından ulaşıma, kahveden teknolojik ürünlere kadar geniş bir yelpazede şehirlerin alım gücünü karşılaştırıyor. Raporun İstanbul ayağı ise özellikle gayrimenkul piyasasındaki dengesiz dönüşümü çarpıcı verilerle ortaya koyuyor.

KİRALAR DOLAR BAZINDA UÇUŞA GEÇTİ

Araştırmanın en dikkat çekici çıktılarından biri, şehir merkezindeki 3 odalı dairelerin kira değişim oranları oldu. İstanbul, 2016 senesinden beri dolar bazında kümülatif %76’lık bir kira artışı kaydederek Madrid ve Berlin’in hemen arkasında konumlandı.

Zirveye Yakın: Bu yüksek artış oranıyla İstanbul; Zürih, Bogota ve Dublin gibi şehirleri geride bırakarak küresel listenin ilk 25'lik dilimine üst sıralardan giriş yaptı.

Küresel Kıyaslama: Listenin zirvesinde Atina, Meksiko, Riyad, Lizbon ve Prag yer alırken, İstanbul’un bu metropolleri hemen arkasından takip etmesi, kentteki kira enflasyonunun küresel ölçekte ne kadar sıra dışı bir hızda ilerlediğini kanıtlıyor.

MUTLAK DEĞERDE HÂLÂ BATI'NIN GERİSİNDE

Kira artış hızı zirveleri zorlasa da, ödenen net dolar tutarı bakımından İstanbul küresel devlerin gerisinde kalmaya devam ediyor. Şehir merkezinde 3 yatak odalı bir konutun ortalama aylık kirası 1.900 ile 2.000 dolar bandında hesaplandı. Manila ve Riyad ile benzer seviyelerde olan bu tutar, New York, Zürih ve Dubai gibi kiraların el yaktığı şehirlerin oldukça altında kalarak İstanbul'u genel listenin alt yarısında tutuyor.

SATILIK EV FİYATLARINDA ARTIŞ SINIRLI KALDI

Raporda göze çarpan en büyük tezat ise konut satış fiyatlarında yaşandı. Kiralar son yıllarda dolar bazında rekor kırarken, metrekare satış fiyatlarındaki artış oldukça sönük kaldı. 2016'dan bu yana merkezdeki konutların metrekare satış bedeli dolar bazında yalnızca %12 civarında yükseldi. İstanbul bu performansıyla Rio de Janeiro, Hong Kong ve Bangalore gibi kentlerle benzer şekilde listenin son sıralarında kendine yer bulabildi.

GIDA MALİYETLERİNDE "NEW YORK" KIYASLAMASI

Raporun yaşam maliyetlerine ayna tutan bir diğer göstergesi olan Numbeo Gıda Endeksi'nde de İstanbul görece ekonomik bir profil çiziyor. New York'un 100 puanla baz alındığı endekste İstanbul, yaklaşık 42 puan alarak Doha ve Manila seviyesinde yer aldı. Bu veri, İstanbul'daki market ve gıda harcamalarının dolar cinsinden New York'a kıyasla yaklaşık %60 daha ucuz olduğunu gösteriyor.