13 Ocak 2026 Salı
İşte otomobilde ocak indirimleri

Otomobil firmaları ocak ayı indirim fırsatlarını yayımladı. İşte Hyundai, Renault, BYD'nin ocak ayı indirimleri

Barış Önal Barış Önal
Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle otomobil satın almak hayal oldu. Düşen otomobil satışlarının ardından firmalar çeşitli kampanyalar yayınlamaya başladı.

İşte ocak ayı indirimleri:

Hyundai Bayon: 107 bin liraya varan indirim fırsatı.

BYD Dolphin: 30 bin liraya varan indirim fırsatı.

Ford Focus: Satış fiyatına ek yüzde 5'ten başlayan peşin alım indirimi.

Renault Megane E-Tech: Nakit alımda geçerli 295 bin liraya varan indirim fırsatı.

Kaynak: Haber Merkezi
