İşte otomobilde ocak indirimleri

Türkiye'de artan enflasyon nedeniyle otomobil satın almak hayal oldu. Düşen otomobil satışlarının ardından firmalar çeşitli kampanyalar yayınlamaya başladı.
İşte ocak ayı indirimleri:
Hyundai Bayon: 107 bin liraya varan indirim fırsatı.
BYD Dolphin: 30 bin liraya varan indirim fırsatı.
Ford Focus: Satış fiyatına ek yüzde 5'ten başlayan peşin alım indirimi.
Renault Megane E-Tech: Nakit alımda geçerli 295 bin liraya varan indirim fırsatı.