Aksaray’da alkollü araç kullanırken yakalanan bir sürücü, kendisine ceza kesilmesine rağmen pes dedirten davranışlar sergiledi. 1.25 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü, ehliyetine el konulup 11 bin 629 lira para cezası yazıldıktan sonra araç başında alkol almaya devam etti.

Olay, Aratol İstiklal Mahallesi yurtlar bölgesinde meydana geldi. Devriye görevindeki sivil polis ekipleri, tekel bayiden çıktıktan sonra direksiyon başına geçen sürücüyü durdurdu. Araçta alkol şişeleri bulunması üzerine trafik ekipleri çağrıldı. Yapılan alkol testinde sürücünün yasal sınırın yaklaşık iki katı üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.

“ON NUMARA İÇTİM” DİYEREK ÖVÜNDÜ

Ceza işlemleri sırasında polis memurlarına alkol aldığını övünerek anlatan sürücü, “Her gün içerim, on numara içtim. Bundan sonra da içeceğim” sözleriyle tepki çekti. Ceza makbuzunu eline alan sürücü, ceza miktarını öğrenince “Devletimizin canı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

ARAÇ BAŞINDA ALKOL ALDI

Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücü, asayiş ekipleri gelene kadar bu kez araç başında alkol almaya devam etti. Basın mensuplarına konuşan sürücü, “Yakalandım, bitti. İçiyorum. Olan oldu” dedi.

Sürücü, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldükten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine sevk edildi. Araç ise bir yakınına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.