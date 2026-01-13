“The West Wing” ve “Thirtysomething” dizileriyle tanınan oyuncu ve yönetmen Timothy Busfield, pedofili suçlamasıyla karşı karşıya.
Hollywood yıldızının başı büyük belada... Görüldüğü yerde tutuklanacak
Emmy ödüllü oyuncu-yönetmen Timothy Busfield, “The Cleaning Lady” setinde iki küçük erkek çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklama emriyle karşı karşıya kaldı. Çocuklar 7-8 yaşlarındayken uygunsuz temas yaşadıklarını söylüyor.
New Mexico’da açılan davada, Busfield’ın bir televizyon dizisi setinde çocuk oyuncu olarak görev yapan reşit olmayan erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyor.
Timothy Busfield, çocuk istismarı ve 13 yaşın altındaki bir çocuğa yönelik iki ayrı cinsel temas suçlamasıyla yargılanıyor.
İddialar, Busfield’ın “The Cleaning Lady” dizisinin setinde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu içeriyor.
Şikâyete göre, çocuklardan biri henüz 7 yaşındayken, Timothy Busfield’ın bir sahne çekimi bittikten sonra sette “özel bölgelerine” dokunduğunu belirtti.
Çocuk, Busfield’ın çekimler arasında 5 veya 6 kez kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu iddia etmesinin yanı sıra, 8 yaşındayken de birden fazla kez uygunsuz temas yaşadığını ifade etti.
Mahkeme belgelerine göre ikinci çocuk oyuncu da polise, Timothy Busfield’ın kendisine dokunduğunu anlattı.
Polis, Timothy Busfield hakkında Kasım 2024’te cinsel istismar iddiasıyla soruşturma başlattıklarını, dün tutuklama emri çıkarıldığını duyurdu.
Busfield şu anda aranıyor ve polise teslim olması bekleniyor.