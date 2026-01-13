Yeniçağ Gazetesi
13 Ocak 2026 Salı
İstanbul -1°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Dünya Hollywood yıldızının başı büyük belada... Görüldüğü yerde tutuklanacak

Hollywood yıldızının başı büyük belada... Görüldüğü yerde tutuklanacak

Emmy ödüllü oyuncu-yönetmen Timothy Busfield, “The Cleaning Lady” setinde iki küçük erkek çocuğa cinsel istismar iddiasıyla tutuklama emriyle karşı karşıya kaldı. Çocuklar 7-8 yaşlarındayken uygunsuz temas yaşadıklarını söylüyor.

Haberi Paylaş
Hollywood yıldızının başı büyük belada... Görüldüğü yerde tutuklanacak - Resim: 1

“The West Wing” ve “Thirtysomething” dizileriyle tanınan oyuncu ve yönetmen Timothy Busfield, pedofili suçlamasıyla karşı karşıya.

1 9
Hollywood yıldızının başı büyük belada... Görüldüğü yerde tutuklanacak - Resim: 2

New Mexico’da açılan davada, Busfield’ın bir televizyon dizisi setinde çocuk oyuncu olarak görev yapan reşit olmayan erkek çocuklara cinsel istismarda bulunduğu öne sürülüyor.

2 9
Hollywood yıldızının başı büyük belada... Görüldüğü yerde tutuklanacak - Resim: 3

Timothy Busfield, çocuk istismarı ve 13 yaşın altındaki bir çocuğa yönelik iki ayrı cinsel temas suçlamasıyla yargılanıyor.

3 9
Hollywood yıldızının başı büyük belada... Görüldüğü yerde tutuklanacak - Resim: 4

İddialar, Busfield’ın “The Cleaning Lady” dizisinin setinde iki erkek çocuğa cinsel tacizde bulunduğunu içeriyor.

4 9
Hollywood yıldızının başı büyük belada... Görüldüğü yerde tutuklanacak - Resim: 5

Şikâyete göre, çocuklardan biri henüz 7 yaşındayken, Timothy Busfield’ın bir sahne çekimi bittikten sonra sette “özel bölgelerine” dokunduğunu belirtti.

5 9
Hollywood yıldızının başı büyük belada... Görüldüğü yerde tutuklanacak - Resim: 6

Çocuk, Busfield’ın çekimler arasında 5 veya 6 kez kendisine uygunsuz şekilde dokunduğunu iddia etmesinin yanı sıra, 8 yaşındayken de birden fazla kez uygunsuz temas yaşadığını ifade etti.

6 9
Hollywood yıldızının başı büyük belada... Görüldüğü yerde tutuklanacak - Resim: 7

Mahkeme belgelerine göre ikinci çocuk oyuncu da polise, Timothy Busfield’ın kendisine dokunduğunu anlattı.

7 9
Hollywood yıldızının başı büyük belada... Görüldüğü yerde tutuklanacak - Resim: 8

Polis, Timothy Busfield hakkında Kasım 2024’te cinsel istismar iddiasıyla soruşturma başlattıklarını, dün tutuklama emri çıkarıldığını duyurdu.

8 9
Hollywood yıldızının başı büyük belada... Görüldüğü yerde tutuklanacak - Resim: 9

Busfield şu anda aranıyor ve polise teslim olması bekleniyor.

9 9
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro