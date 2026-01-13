Yeniçağ Gazetesi
13 Ocak 2026 Salı
Kanser tedavisi görüyordu... Cansever müjdeli haberi o sözlerle duyurdu

Kanser tedavisi görüyordu... Cansever müjdeli haberi o sözlerle duyurdu

Arabeskin önde gelen isimlerinden Cansever, sosyal medyadan yaptığı duygusal bir paylaşımla kanseri yendiğini açıkladı.

Kanser tedavisi görüyordu... Cansever müjdeli haberi o sözlerle duyurdu

Lösemi teşhisi sonrası bir süredir kemoterapi tedavisi gören şarkıcı Cansever'den hayranlarını sevdirecek haber geldi.

Kanser tedavisi görüyordu... Cansever müjdeli haberi o sözlerle duyurdu

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, 90'lı yıllarda kendine has yorumu büyük beğeni toplamıştı.

Kanser tedavisi görüyordu... Cansever müjdeli haberi o sözlerle duyurdu

'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla
90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, 17 Aralık
2025'te üzücü haberi paylaşmıştı.

Kanser tedavisi görüyordu... Cansever müjdeli haberi o sözlerle duyurdu

Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi
teşhisi konulduğunu duyurmuş ve "Her şey çok güzel olacak"
demişti.

Kanser tedavisi görüyordu... Cansever müjdeli haberi o sözlerle duyurdu


Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini açıklayan sanatçı,
hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.

Kanser tedavisi görüyordu... Cansever müjdeli haberi o sözlerle duyurdu

Kendine özgü sesi ve yorumuyla arabesk müziğin tanınan isimlerinden
biri olan Cansever'in son durumu merak ediliyordu.

Kanser tedavisi görüyordu... Cansever müjdeli haberi o sözlerle duyurdu

Cansever'den müjdeli haber geldi. Arabeskin kraliçesi, lösemi kanserini yendiğini
duyurdu.

Kanser tedavisi görüyordu... Cansever müjdeli haberi o sözlerle duyurdu

Cansever, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kanser tedavisi görüyordu... Cansever müjdeli haberi o sözlerle duyurdu

"Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul
oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı razı olsun. Sağlıklıyım artık."

