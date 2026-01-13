Lösemi teşhisi sonrası bir süredir kemoterapi tedavisi gören şarkıcı Cansever'den hayranlarını sevdirecek haber geldi.
Kanser tedavisi görüyordu... Cansever müjdeli haberi o sözlerle duyurdu
Arabeskin önde gelen isimlerinden Cansever, sosyal medyadan yaptığı duygusal bir paylaşımla kanseri yendiğini açıkladı.
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan Cansever, 90'lı yıllarda kendine has yorumu büyük beğeni toplamıştı.
'Ağla Gözbebeğim', 'Sen de Gittin', 'Kime Bu İnat' gibi şarkılarıyla
90'lı yıllara damgasını vuran isimlerden olan Cansever, 17 Aralık
2025'te üzücü haberi paylaşmıştı.
Bir süredir hayatını Almanya'da sürdüren sanatçı, kendisine lösemi
teşhisi konulduğunu duyurmuş ve "Her şey çok güzel olacak"
demişti.
Bu nedenle bir süre konserlerine ara vereceğini açıklayan sanatçı,
hasta yatağından paylaştığı fotoğrafla sevenlerini üzmüştü.
Kendine özgü sesi ve yorumuyla arabesk müziğin tanınan isimlerinden
biri olan Cansever'in son durumu merak ediliyordu.
Cansever'den müjdeli haber geldi. Arabeskin kraliçesi, lösemi kanserini yendiğini
duyurdu.
Cansever, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul
oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı razı olsun. Sağlıklıyım artık."