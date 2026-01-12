2023–2024 tarihli savcılık ve Terörle Mücadele (TEM) belgelerine dayanan incelemelere göre, örgütün çatışma bölgelerinde aktif rol almış kişilerin Türkiye'deki statüleri hakkında çarpıcı tespitler yapıldı.

Çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren 3 IŞİD militanının, aileleriyle birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldığı belirlendi.

Örgüt videolarında tespit edilen 19 militanın, İl Göç İdareleri üzerinden "geçici koruma" veya "uluslararası koruma" statüsüyle yabancı kimlik aldığı ve sigortalı işlerde çalıştığı ortaya çıktı.

Yemen uyruklu bir militanın, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde hem öğrenci olduğu hem de SGK’lı personel olarak çalıştığı, aynı zamanda örgütün propaganda videolarında yer aldığı saptandı.

Ankara, İstanbul ve Mersin dahil 11 ilin başsavcılıklarınca hazırlanan tutanaklar; bu kişilerin kimliklerinin, örgütün yayınladığı infaz, canlı bomba ve propaganda videolarının teknik analiziyle belirlendiğini gösteriyor.

IŞİD’in çatışma bölgelerinde ve çeşitli mekanlarda çektiği belirlenen videolarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk güvenlik güçlerini hedef alan söylemler bulunduğu ortaya çıktı. Videolarda; çatışma bölgelerinde silahlı militanlar, canlı bomba hazırlıkları ve patlama görüntüleri, çocuklara yaptırılan propaganda faaliyetleri, infaz görüntüleri de yer aldı.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre işte Türkiye'deki IŞİD'liler...

TC VATANDAŞLIĞI ALAN 3 IŞİD'Lİ HASTANEDE TEDAVİ GÖRDÜ

*Sultan Abdulrahman Mohammed Balmahar (39)

Türkiye’ye hangi tarihte giriş yaptığı bilinmiyor. Suudi Arabistan doğumlu, Yemen vatandaşı. 7 Mayıs 2019’da İstanbul İl Göç İdaresi’ne başvurusu sonucu, geçici koruma statüsüyle yabancı kimlik numarası aldı. Tam 5 ay sonra 20 Eylül 2019’da eşi ve üç çocuğu ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı aldı. TC kimlik kartında ismi Sultan Balmahar olarak yer aldı. (TC: 211…284) Esenyurt’ta bir adresi ikamet olarak gösterdi. 2021 yılında İstanbul’da bir devlet hastanesinde tedavi gördü. Sağlık Bakanlığı MHRS sistemine beyan ettiği telefonun dışında kullandığı numaralar mevcut. 2023 yılında İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından terör örgütüne üyelik suçlaması ile göz altına alındı. Rakka’da IŞİD militanları ile çekilen fotoğrafları tespit edildi. Dosyası halen istinafta.

*Marvan Alzıyap (38)

Türkiye’ye hangi tarihte giriş yaptığı bilinmiyor. Suriye doğumlu. Aynı zamanda Suudi Arabistan vatandaşı. 2016 yılında İstanbul Göç İdaresi’ne başvurdu yabancı kimlik numarası aldı. İkamet adresi olarak İstanbul Başakşehir’i gösterdi. 31 Ocak 2019 tarihinde altı çocuğu ve eşi ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. TC kimlik kartında ismi Marvan Ömeroğlu olarak yer aldı. 2019 yılında iki farklı ülkeye giriş çıkış yaptı. İkamet adresi olarak İstanbul Başakşehir’i gösterdi. Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nın MHRS sistemi üzerinden tedavi gördü. Örgüt videolarında, Rakka’da IŞİD bölgesinde çekilen video ve fotoğraflarda yer aldığı tespit edildi. Silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

*Ammar Almarawı (34)

Türkiye’ye hangi tarihte geldiği bilinmiyor. 2012 yılında İstanbul İl Göç İdaresi’ne başvurarak yabancı kimlik numarasını aldı. Beylikdüzü’nde bir adresi ikamet olarak gösterdi 07.11.2019 tarihinde eşi ve bir çocuğu ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verildi. Suriye ve Türkiye vatandaşlığının yanında Suudi Arabistan vatandaşlığı da mevcut. 2012’den 2022 yılına kadar farklı isimler üzerine aldığı telefon numaraları kullandı. Boraq Group Teknoloji Medya Ticaret Limited Şirketinde Yazılım Geliştirici olarak SGK’lı olarak çalıştı. IŞİD'e biat yemininin edildiği toplantılarda bulunduğu ortaya çıktı.

İL GÖÇ İDARELERİNDEN YKN ALAN IŞİD'LİLER

*Muhammet Hüseyin (29)

Suriye Halep’li. 9 Ekim 2015’te Gaziantep İl Göç İdaresi’nden geçici koruma statüsü ile yabancı kimlik kartı aldı. İkametini Gaziantep’te bir adreste gösterdi. Güvenlik güçlerinin yaptığı incelemede İstanbul Bağcılar’da ikamet ettiği belirlendi.

*Mosa Ghaffar (55)

Türkiye’ye giriş yaptığı tarih bilinmiyor. Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Dera Ghazı Khan doğumlu. Pakistan İslam Cumhuriyeti vatandaşı olarak il göç idaresinden ikamet izni ile yabancı kimlik kartı aldı. Adapazarı’nda bir adresi ikamet olarak gösterdi. Farklı telefon numaraları edindi. DC418..91 numaralı pasaport numarası ile 2022 ve 2023 yıllarında çeşitli ülkelere giriş çıkış yaptı.

*Baha Tareq Lateef Fayooz (35)

Fayooz, Irak vatandaşı. Türkiye'ye ne zaman girdiği bilinmiyor. İl göç idaresinden Türkiye’de ikamet etmek üzere yabancı kimlik kartı aldı. Adresini Ünye/Ordu olarak gösterdi. 2019 yılından itibaren kendi ve başkaları adına çeşitli telefon numaraları kullandı. IŞİD’in propaganda videolarında dört IŞİD militanı ile fotoğrafının bulunduğu tespit edildi. 2023 yılında Ordu 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nce silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılandı. Dosyası halen istinafta. Tahliye edildi mi ya da halen tutuklu mu bilgisini edinemedik.

IŞİD'Lİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

*Abdulkafi Abdulazız Alshameri (32)

Alshameri, Yemen cumhuriyeti vatandaşı, 2014 yılında Türkiye’de ikamet izni ile yabancı kimlik numarası aldı. İstanbul Beylikdüzü’nde bir adresi ikamet olarak gösterdi. Türkiye’de bulunduğu süre içinde tipini ve giyimini değiştirdi. İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik bölümünde öğrenci kaydı görünüyor. Aynı zamanda da üniversitede SGK’lı personel olarak çalıştığı ortaya çıktı.

*Hasan Hamada (29)

Rakka doğumlu Hamada 8 Mayıs 2015 tarihinde geçici koruma statüsü ile il göç idaresinden yabancı kimlik kartı aldı. Bünyan Kayseri’de bir adresi ikamet gösterdi. Kayseri’de 2022 yılında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan işlem yapıldı. Dosyada takipsizlik kararı verildi. 23 Ocak 2023 tarihinde Şanlıurfa Akçakale’den Türkiye’den çıkış yaptığı tespit edildi. IŞİD’in propaganda videolarında yer aldığı tespit edildi.

ÇATIŞMA BÖLGELERİNDEKİ IŞİD'LİLER

*Nihad Dawood Salman (55)

Irak vatandaşı Salman'ın Türkiye'ye ne zaman girdiği bilinmiyor. İl Göç İdaresi’nden Irak kimliği ile geçici koruma statüsü ile yabancı kimlik kartı aldı. İkamet adresi olarak Çorum merkezi gösterdi. Kullandığı telefon numaralarından ikisi farklı kişilere ait. IŞİD propaganda videolarında çatışma bölgesinde uzun namlulu (kaleşnikof) silahla çekilen görüntüleri bulunuyor.

*Zuheyr Ar Ravi (31)

Türkiye’ye ne zaman ve hangi yollarla girdiği bilinmiyor. Irak vatandaşı. İl Göç İdaresi’nden Irak kimliği ile geçici koruma statüsü ile yabancı kimlik kartı aldı. Şehirlerarası otobüs yolculuklarında beyan ettiği telefon numaraları faklı kişilere ait. İkamet adresi olarak Kırıkkale’yi gösterdi. 14 Nisan 2021 tarihinde Kırıkkale TEM tarafından IŞİD örgüt üyeliği suçlaması ile göz altına alındı. Kırıkkale 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı. 2024 yılında dosyası istinafa gönderildi. 2024 tarihinde İstihbarat birimlerince incelenen IŞİD videolarında örgüt üyesi olarak isim ve fotoğrafı yer alıyor. Hukuki durumu hakkında bilgiye ulaşamadık.

*Ahmet Şerif (66)

Suriye Halep doğumlu. 24 Aralık 2015’te Kilis İl Göç İdaresi’nden geçici koruma statüsü ile yabancı kimlik kartı aldı. Kayıtlı telefon numarası yok. Adrese dayalı kayıt sisteminde kaydı bulunmuyor. TEM Şube müdürlüklerinin yaptığı 2024 tarihli incelemede Ahmet Şerif’in, IŞİD’in hilafet ilanından sonra örgütün bastırdığı altın parayı esnaf ve vatandaşlara tanırken çekilen fotoğraf ve videosu var.

*Ahmet Halil (40)

Suriye Rakka doğumlu. 22 Kasım 2016 tarihinde Mersin İl Göç İdaresi’nden geçici koruma statüsü ile yabancı kimlik kartını aldı. Mersin 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2023 yılında açılan davada yargılaması sürüyor. TEM Şube müdürlüklerinin yaptığı 2023 tarihli video incelemelerinde IŞİD’in hilafet ilanından sonra örgütün bastırdığı altın parayı esnaf ve vatandaşlara tanırken çekilen fotoğraf ve videosu tespit edildi.

*Eymen Eldahır (41)

Suriye Rakka doğumlu. 30 Temmuz 2018 tarihinde Ankara İl Göç İdaresi’nden yabancı kimlik kartı aldı. İkametgah adresi olarak Mamak ilçesini gösterdi. 26 Temmuz 2023 tarihinde Hatay Cilvegözü Sınır Kapısından Suriye’ye geçtiği tespit edildi. TEM Şube müdürlüklerinin yaptığı IŞİD propaganda video incelemelerinde IŞİD’in hilafet ilanından sonra örgütün bastırdığı altın parayı esnaf ve vatandaşlara tanırken çekilen fotoğraf ve videosu tespit edildi.

*Beşar El Seyyah (34)

Suriye Deyrizor doğumlu. 12 Ocak 2015’te İzmir İl Göç İdaresi’nden geçici koruma statüsü ile yabancı kimlik kartı aldı. 2023 tarihinde ikametgâh adresi Elâzığ olarak gösterildi. Adli kaydı yok. TEM Şube müdürlüklerinin 2023 tarihli IŞİD propaganda videolarında yapılan incelemesinde çatışma bölgelerinde sırtında kaleşnikof marka silah taşıdığı tespit edildi.

*Mohammed Khalel İbrahim Al Shayıb (62)

Irak doğumlu. İl göç idaresinden alınan yabancı kimlik kartı sahibi. Bolu Düzce’yi ikamet adresi olarak gösterdi. 2022 yılında Düzce’de karıştığı bir olaydan adli işlem kaydı bulunuyor. Örgüt militanları ile Rakka’da IŞİD’in öldürülen liderleri, sözcülerinin anıldığı toplantıda bulunduğu tespit edildi.

*Abdulmueen Alyousef (32)

Suriye İdlip doğumlu. İl göç idaresinden alınan yabancı kimlik kartı sahibi. İkamet adresi İstanbul Avcılar. 2 İstanbul 23 Ağır Ceza Mahkemesi’nde IŞİD üyeliğinden yargılandı. Dosyası istinafta. Örgüt militanları ile Rakka’da IŞİD’in öldürülen liderleri, sözcülerinin anıldığı toplantıda yer aldığı tespit edildi.

*Maher Aljasem (32)

Suriye Halep doğumlu. İl göç idaresinden alınan yabancı kimlik kartı sahibi. İkamet adresi İstanbul Esenyurt. 30 Eylül 2020 tarihinde “Hakart Dekoratif Eşya ve Metal San.ve Tic.A.Ş’den” SGK kaydı bulunuyor. İstanbul TEM ekiplerinin incelediği 2023 tarihli örgüt videosunda örgütün o dönemki lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye bağlılık, biat metnini elinde mikrofon ile okuduğu, diğer örgüt mensuplarının da tekrar ederek biat yemini ettikleri tespit edildi.

*Enes El Muhammed (40)

Enes El Muhammed Suriye doğumlu. İl göç idaresinden alınan yabancı kimlik kartı var. 2021 yılında IŞİD terör örgütü üyeliğinden yargılandı. 2023 tarihli örgüt videosunda örgütün o dönemki lideri Ebu Bekir El Bağdadi’ye bağlılık, biat metnini okutturduğu tespit edildi.