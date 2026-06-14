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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, şehir içi trafiğine büyük ölçüde nefes aldıracak ve dünyanın en uzun ring hatlarından biri unvanını taşıyacak olan 69 kilometrelik dev projenin son aşamasına gelindiğini belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 19 Haziran'da gerçekleştirilecek açılışla birlikte Gayrettepe-Halkalı kesimi tamamen birbirine bağlanmış olacak. Hattın tüm etaplarıyla faaliyete geçmesi, M11'i İstanbul ulaşımının ana omurgalarından biri konumuna yükseltecek ve yolcular tek bir hat üzerinden şehrin birçok farklı metrosuna ve banliyö sistemlerine kolayca aktarma yapabilecek.

HAT GEÇMİŞİ VE KAPANAN İSTASYONLAR

Projenin önceki aşamalarında Kağıthane-İstanbul Havalimanı etabı 22 Ocak 2023'te, Kağıthane-Gayrettepe etabı ise 29 Ocak 2024'te devreye alınmıştı. Mevcut entegrasyon çalışmaları süresince Gayrettepe, Kağıthane, Üniversite-Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, İstanbul Havalimanı, Kargo Terminali, Taşoluk ve Arnavutköy Hastane durakları kapalı kalacak. 19 Haziran'da yapılacak büyük açılışla birlikte ise bu geniş ulaşım ağına Fenertepe, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Marmaray ile doğrudan entegre olan Halkalı istasyonları dahil edilecek.

UÇUŞU OLANLAR İÇİN KRİTİK UYARILAR VE EK ÖNLEMLER

Metro hattının kapalı kalacağı beş günlük süre zarfında havalimanı ulaşımında aksaklık yaşanmaması adına ilgili kurumlar tarafından çeşitli önlemler alındı. İstanbul Havalimanı İşletmecisi (İGA) ve Türk Hava Yolları (THY), yolcuların olası trafik yoğunlukları nedeniyle uçuşlarını kaçırmamaları için planladıkları süreden en az 1 saat önce yola çıkmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Karayolu ulaşımındaki yükü hafifletmek amacıyla kentin Taksim, Kadıköy, Aksaray ve Beşiktaş gibi merkezi lokasyonlarından hareket eden Havaist otobüslerinin sefer sayıları, metro hattının kapalı olduğu günlerde artırılacak. Bunun yanı sıra İETT'nin havalimanına giden H-1, H-2, H-3, H-6, H-8 ve H-9 numaralı hatları normal güzergahlarında kesintisiz olarak hizmet vermeye devam edecek. Ulaşım planlamaları kapsamında, gerekli görülen durumlarda ve yolcu yoğunluğuna bağlı olarak bu güzergahlara anlık ek otobüs takviyeleri de yapılacak.