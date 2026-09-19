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İstanbul’da İsrail bağlantılı olduğu belirtilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturmasında gözaltına alınan şüpheli sayısı 201’e yükseldi.

Soruşturma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren 25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi ve finans ofisiyle bu yapılanmaların yöneticileri tespit edildi. Söz konusu merkezlerde çok sayıda Türk vatandaşı ile yabancı uyruklu kişinin çalıştığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyona İnterpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İnterpol Genel Merkezi de destek verdi. Çalışmalar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüklerince sürdürüldü.

Belirlenen adresler ile çağrı merkezleri ve finans ofislerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonun ilk aşamasında 191 şüpheli yakalanırken, adreslerinde bulunamayan 10 zanlı da ekiplerin çalışmaları sonucunda gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 201’e ulaştı.

Operasyonda suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Bunun yanı sıra 80 araç ve 12 mülk hakkında da el koyma işlemi gerçekleştirildi. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandı.

Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail, 11 Pakistan ve 25 farklı ülke vatandaşı bulunuyor. Söz konusu 25 kişinin Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu bildirildi.