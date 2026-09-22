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Kaynak: İHA

İstanbul’da sonbaharın etkisini göstermesiyle birlikte Meteoroloji yetkilileri kentte yağış uyarısında bulundu. Uyarıların ardından beklenen yağmur, kent genelinde etkili olmaya başladı.

Özellikle Avrupa Yakası’nda bazı bölgelerde görülen yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmurdan korunmak isteyen kimi vatandaşlar otobüs duraklarına yönelirken, bazıları da apartmanların altına sığındı.

Yağışa rağmen sahilde yürüyüş yapan bazı vatandaşlar ise yağmurun tadını çıkardı.

Meteoroloji uyarılarının ardından başlayan yağışın ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.