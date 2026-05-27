Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Kurban Bayramı'nın ilk gününde kent genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 kişinin sağlık kuruluşlarına başvurduğunu bildirdi.

Güner, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın ilk gününde İstanbul genelinde, kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle 767 vatandaşımız sağlık kuruluşlarımıza başvurmuştur. Vatandaşlarımızın büyük bölümü ayakta tedavi edilerek taburcu edilmiş olup, sağlık ekiplerimiz bayram süresince kesintisiz şekilde görevlerinin başındadır. Bayram boyunca fedakarca görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyor, yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."