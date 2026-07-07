Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali verilerine göre, haziran ayında halde toplam 85 farklı su ürünü satışa sunuldu. Toplam satış miktarı ise 682 tona ulaştı.

EN FAZLA TALEP GÖREN LEVREK OLDU

En fazla talep gören ürün 106 ton 41 kilogramlık satışla levrek oldu. Levrek, toplam satışın yüzde 15,55'ini oluştururken, onu 90 ton 396 kilogramla çipura ve 86 ton 397 kilogramla somon izledi. Listenin devamında 72 ton 377 kilogramla sardalya, 50 ton 931 kilogramla hamsi, 40 ton 799 kilogramla istavrit, 37 ton 39 kilogramla tekir, 20 ton 291 kilogramla kefal, 16 ton 404 kilogramla granyöz ve 16 ton 82 kilogramla mırlan yer aldı.

Fiyatlara bakıldığında ise haziran ayının en çok satılan balığı levrek, kilogram başına ortalama 380,56 liradan işlem gördü. Çipuranın ortalama kilogram fiyatı 335,75 lira, somonun 210,49 lira, sardalyanın 113,18 lira, hamsinin 80,61 lira ve istavritin 125,76 lira olarak kaydedildi. Tekir 234,13 lira, kefal 47,51 lira, granyöz 284,83 lira ve mırlan ise 375,07 liradan alıcı buldu.

Öte yandan Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde haziran ayının en pahalı deniz ürünü ıstakoz oldu. Istakozun kilogram fiyatı ortalama 2 bin 181 lira 36 kuruşa ulaştı. Onu 2 bin 81 lira 63 kuruşla böcek, 1.376 lira 33 kuruşla sinarit, 1.333 lira 69 kuruşla dülger, 1.285 lira 57 kuruşla lahoz, 1.119 lira 57 kuruşla lüfer, 994 lira 55 kuruşla deniz levreği, 980 lira 68 kuruşla barbunya, 980 lirayla pisi ve 883 lira 76 kuruşla kırlangıç takip etti.