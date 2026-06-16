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Kaynak: AA

İstanbul ulaşımına nefes aldıracak projede sona gelindi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbulluların merakla beklediği 21,75 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy metro hattında çalışmaların tamamen bittiğini müjdeledi. Şehir içi ulaşımda kritik bir rol üstlenecek olan yeni hat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 19 Haziran'da resmen hizmete girecek.

HAVALİMANINA ULAŞIMDA KESİNTİSİZ AĞ

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada dev projenin geçmiş etaplarını da hatırlattı. Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin daha önce Kağıthane-Gayrettepe ve Kargo Terminali-Arnavutköy Hastane gibi önemli kısımlarının başarıyla devreye alındığını belirten Uraloğlu, şimdi sıranın Halkalı-Arnavutköy aksına geldiğini ifade etti.

19 Haziran itibarıyla vatandaşların kullanımına açılacak yeni istasyonlar; İbn Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı, Halkalı olacak.

İSTANBUL'UN DÖRT BİR YANINA DEV ENTEGRASYON

Yeni hattın en dikkat çekici özelliği, İstanbul'un diğer önemli ulaşım damarlarıyla kuracağı güçlü bağlantılar. Bu devasa entegrasyon ağı sayesinde, Halkalı ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi tam 30 dakikaya düşerek büyük bir zaman tasarrufu sağlayacak.

HANGİ DURAKTAN HANGİ HATTA GEÇİLECEK?

İbn Haldun Üniversitesi İstasyonu: Vezneciler-Sultangazi-Fenertepe Metrosu'na,

Kayaşehir İstasyonu: Bakırköy-Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosu'na,

Olimpiyatköy İstasyonu: Ataköy-İkitelli-Olimpiyat Metrosu'na,

Halkalı Stadı İstasyonu: Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey-Bahçeşehir-Esenyurt Metrosu'na,

Halkalı İstasyonu: Türkiye'nin en uzun raylı sistemlerinden olan Marmaray hattına kesintisiz aktarma yapılabilecek.