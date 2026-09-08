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Kaynak: AA / DHA / İHA

Diyarbakır’ın yöresel lezzetlerini İstanbul’da tanıtmak amacıyla düzenlenecek Diyarbakır Yöresel Ürünler ve Ciğer Festivali, 16-20 Eylül tarihleri arasında Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Festivalin en dikkat çeken etkinliklerinden biri ise coğrafi tescilli Çermik biberinin ücretsiz dağıtılması olacak. Organizasyon kapsamında vatandaşlara tam 1 ton Çermik biberi ücretsiz olarak ikram edilecek.

DİYARBAKIR’IN YÖRESEL LEZZETLERİ İSTANBUL’DA

Festival boyunca Diyarbakır’ın coğrafi tescilli lezzetlerinden ciğer kebabı başta olmak üzere çeşitli yöresel ürünler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Etkinlik kapsamında yöresel sanatçılar sahne alırken, ilahi ezgi sanatçısı Abdurrahman Önül de konser verecek.

Diyarbakır Yöresel Ürünler ve Ciğer Festivali Tertip Komitesi Başkanı Hidayet Deniz, organizasyonun Diyarbakır, Çüngüş ve Çermik’in tanıtımına katkı sağlamasını amaçladıklarını belirtti.

Esenler Çüngüş ve Çermik köyleri derneği olarak farklı etkinliklerle memleketlerinin tanıtımına katkı sunduklarını ifade eden Deniz, İstanbul’un Fethi, kahvaltı ve piknik etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Deniz, Esenler’de düzenlenecek festivalle Diyarbakır’ın yöresel ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirterek, memleketlerinin eşsiz lezzetlerini tüm Türkiye’ye tanıtacaklarını ifade etti.

Beş gün sürecek festivalde yöresel ürünlerin yanı sıra müzik ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere Diyarbakır kültürünün tanıtılması hedefleniyor.