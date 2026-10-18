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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 13 Ekim akşamı başlayan ve takip eden günlerde kenti etkisi altına alan rekor yağışlar barajlardaki su seviyesini hızla tırmandırdı. 14 Ekim'de yüzde 38,06 olarak ölçülen ortalama doluluk oranı, sadece 4 günde 14,37 puan artarak yüzde 52,43'e ulaştı.

BARAJ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ'nin açıkladığı güncel verilere göre İstanbul'a su sağlayan barajlardaki son durum şöyle sıralandı:

Elmalı: Yüzde 77,48

Darlık: Yüzde 75,75

Alibey: Yüzde 75,03

Istrancalar: Yüzde 70,48

Ömerli: Yüzde 66,62

Terkos: Yüzde 36,67

Sazlıdere: Yüzde 30,95

Büyükçekmece: Yüzde 30,18

Kazandere: Yüzde 8,08

Pabuçdere: Yüzde 3,58

Ayrıca dış kaynaklardan Melen'den 451,54 milyon, Yeşilçay'dan ise 120,58 milyon metreküp olmak üzere bu yıl kente toplam 572,12 milyon metreküp su aktarıldı.

SON 10 YILIN ORANLARI KARŞILAŞTIRILDI

İSKİ istatistiklerine göre, 18 Ekim tarihli baraj doluluk oranları son yılların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Geçmiş yıllardaki 18 Ekim verileri şu şekildeydi:

2025: Yüzde 24,51

2024: Yüzde 34,38

2023: Yüzde 21,29

2022: Yüzde 44,25

2021: Yüzde 47,58

2020: Yüzde 32,69

BUGÜN (2026): Yüzde 52,43

Baraj havzalarına bu yıl düşen toplam yağış miktarı metrekare başına 876,61 kilogram olarak kayıtlara geçerken, arıtma tesislerinden kente verilen su miktarı 918 milyon metreküpü aştı.