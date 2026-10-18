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Kaynak: Haber Merkezi

Alman üretici Audi, elektrikli otomobil serisindeki Q4 e-tron’u tasarım ve donanım alanlarında yaptığı değişikliklerle yeniden pazara sundu. SUV ve Sportback olmak üzere iki farklı karoser seçeneğiyle satışa çıkan aracın fiyatı, SUV modelinde 4 milyon 249 bin TL, Sportback seçeneğinde ise 4 milyon 401 bin TL seviyesinden başlıyor.

AUDİ Q4 E-TRON’UN MENZİL VE ŞARJ ÖZELLİKLERİ

Elektrik sisteminde gerçekleştirilen düzenlemelerle enerji kullanımında daha yüksek verimlilik hedeflenen yeni Q4 e-tron, şarj teknolojileriyle de öne çıkıyor. WLTP standartlarına göre yapılan ölçümlerde SUV versiyonu 563 kilometreye, Sportback gövde tipi ise 576 kilometreye kadar menzil değerine ulaşıyor.

Aracın bataryası, versiyona göre 185 kW gücüne kadar DC şarjı destekliyor. Elverişli şartlarda yüzde 10 seviyesindeki batarya doluluğunun yüzde 80’e çıkarılması yaklaşık 27 dakika sürüyor. HPC altyapısına sahip istasyonlarda geçirilen 10 dakikalık şarj süresiyle 185 kilometreye kadar ek sürüş mesafesi sağlanabiliyor.

YENİ Q4 E-TRON HARİCİ CİHAZLARA ENERJİ VEREBİLİYOR

Audi’nin çift yönlü enerji aktarım sistemini ilk kez kullandığı model olan Q4 e-tron, bataryasındaki elektriği otomobil dışındaki cihazlara da ulaştırabiliyor. Vehicle-to-Load (V2L) adı verilen sistem, elektrikli bisiklet ve kamp malzemeleri gibi uyumlu ekipmanların araçtan enerji alarak çalışmasına imkân tanıyor.

AUDİ Q4 E-TRON’DA CHATGPT DESTEKLİ ASİSTAN

Aracın sürücü bölümünde dijital kullanım deneyimi ön plana çıkarılıyor. Kokpitte bulunan 11,9 inçlik gösterge paneline, 12,8 inç boyutundaki multimedya birimi eşlik ediyor.

ChatGPT teknolojisinden yararlanan Audi asistanı, sürücülerin sesli komutlarla otomobilin çeşitli işlevlerini yönetmesini sağlıyor. Sistem üzerinden yöneltilen sorulara da yanıt alınabiliyor.