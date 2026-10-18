Kaynak: İHA

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde hizmete giren zincir marketin yeni şubesi, açılış gününde yoğunluğa sahne oldu. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar gün doğmadan mağaza önünde sıraya girdi. AVM çevresine kadar uzanan kuyruk havadan görüntülenirken, kapıların açılmasıyla birlikte mağazada da kalabalık arttı.

Zincir marketin 15’inci şubesinin açılışında elektronik, ayakkabı, gıda ve şarküteri ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ürün kampanyalı fiyatlarla satışa sunuldu. Mağazanın ilk gününde yaklaşık 60 bin ziyaretçiyi ağırladığı bildirildi. İçerideki yoğunluk nedeniyle alışveriş arabalarını hareket ettirmek dahi zorlaştı.

PALAMUTUN TANESİ 49,90 TL’DEN SATIŞA SUNULDU

Açılış kampanyasında en fazla ilgi gören ürünler arasında et çeşitleri ve palamut da yer aldı. Tanesi 49,90 TL’den satışa çıkarılan palamut için vatandaşlar reyonlarda yoğunluk oluşturdu; bazı müşterilerin çok sayıda balık aldığı görüldü.

Kırmızı et reyonunda dana kıyma 549 TL, dana kuşbaşı 699 TL ve kasap köfte 966 TL’den satışa sunuldu. Beyaz et ürünlerinde ise piliç filetonun fiyatı 179,90 TL, bütün tavuğun fiyatı 84,90 TL olarak açıklandı.

Firma yetkilisi Uğruz Ekiz, açılışa gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirterek müşterilere teşekkür etti. Mağazanın 10 bin metrekarelik alışveriş alanına ve 3 bin 500 araç kapasiteli otoparka sahip olduğunu aktaran Ekiz, yaklaşık 40 bin çeşit ürünle müşterilere hizmet vereceklerini ifade etti.