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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif olacak çift hatlı yeni bir demir yolu hattı inşa edileceğini açıkladı. Uraloğlu, “Bu yıl içinde inşa çalışmalarına başlamayı planlıyoruz” dedi.

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL ALTYAPI VİZYONU

TV 100'de yer alan habere göre, Ankara’da düzenlenen İnşaat Zirvesi Türkiye 2026 programının “Geleceğin Altyapısı: Dijitalleşme, Entegrasyon ve Mega Projelerin Dönüşümü” başlıklı oturumuna katılan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin 2053 vizyonu doğrultusunda küresel ölçekte güçlü bir dijital altyapı merkezi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Dijitalleşmenin inşaat ve altyapı sektöründe maliyet ve süreleri önemli ölçüde azalttığını belirten Uraloğlu, “McKinsey ve BCG raporları, dijital araçların maliyetleri yüzde 15-30, süreleri yüzde 30-50 azalttığını ve üretkenliği yüzde 15-25 artırdığını ortaya koyuyor” dedi.

Türk müteahhitlik sektörünün küresel başarısına da değinen Uraloğlu, 1972’de Libya ile başlayan yurtdışı faaliyetlerinin 2025 itibarıyla 138 ülkede 12 bin 827 projeye ulaştığını ve toplam 557,5 milyar dolarlık iş hacmine erişildiğini aktardı.

ULAŞIMDA DEV YATIRIMLAR

Türkiye’de ulaştırma altyapısında büyük bir dönüşüm yaşandığını vurgulayan Uraloğlu, bölünmüş yol ağının 6 bin 100 kilometreden 30 bin 51 kilometreye, otoyol ağının ise 1.714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye yükseldiğini ifade etti.

1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi projelerin hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, demir yolu ağının da yaklaşık 11 bin kilometreden 14 bin kilometreye çıkarıldığını söyledi.

HIZLI TREN PROJELERİ SÜRÜYOR

Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep, Yerköy-Kayseri, Kırıkkale-Çorum ve Karaman-Ulukışla hatları başta olmak üzere birçok hızlı tren projesinin devam ettiğini açıkladı.

MARMARAY’A ALTERNATİF HAT

Kuzey Çevre Demir Yolu Projesi kapsamında İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif hat planladıklarını belirten Uraloğlu, “Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif çift hatlı yeni bir demir yolu hattına daha kavuşacağız. İhale sürecinin ardından bu yıl içinde inşa çalışmalarına başlamayı planlıyoruz” dedi.

Uraloğlu ayrıca, İstanbul Havalimanı’nın Türkiye’yi küresel bir havacılık merkezi haline getirdiğini, liman ve tersane sayılarında da önemli artışlar sağlandığını ifade etti.

5G VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Uraloğlu, 1 Nisan 2026 itibarıyla ticari 5G hizmetlerinin başladığını ve 5G abone sayısının 42 milyona ulaştığını belirtti. 5G’nin sadece hızlı internet değil, akıllı altyapının da temel unsuru olduğunu söyledi.

Bakanlık olarak hayata geçirilen dijital sistemlere de değinen Uraloğlu, yol ağlarının sayısallaştırıldığını, yapay zekâ destekli trafik ve bakım sistemlerinin devreye alındığını, köprü ve tünellerin 7/24 izlendiğini ifade etti.