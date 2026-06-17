Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Tekirdağ'da coşkuyla kutlanan Kiraz Festivali sırasında cep yakan fiyatlar, hasat mevsiminin hız kazanması ve ağaçlardaki ürün bolluğu sayesinde büyük bir düşüş yaşadı. Süleymanpaşa ilçesindeki semt pazarında tezgahlara inen taze kirazlar, uygun fiyatıyla hem esnafın hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

FİYATLARDA ÇARPICI DÜŞÜŞ

Festival döneminde yüksek talep nedeniyle astronomik rakamlara ulaşan kiraz, pazar tezgahlarında yeniden makul ve ulaşılabilir seviyelere indi. Festival döneminde kilogram fiyatı 250 - 300 TL arası değişen kirazın fiyatı şu anda pazarda 70 – 100 TL arasında değişiyor.

Süleymanpaşa'da kurulan salı pazarında alışveriş yapan vatandaşlar, fiyatların üçte bir oranında düşmesiyle birlikte kiraz tezgahlarında yoğunluk oluşturdu.

"GEÇEN YIL 500 LİRAYDI, BU YIL HERKES YİYECEK"

Bu yılki yüksek rekoltenin (ürün verimliliğinin) tezgahlara doğrudan yansıdığını belirten pazarcı esnafı, vatandaşlara tam mevsimindeyken bol bol kiraz tüketmeleri tavsiyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan ürün kıtlığına dikkat çeken pazarcı Kasım Şen, piyasadaki güncel durumu şu sözlerle özetledi:

"Festival zamanı kilosu 250 - 300 liradan satıldı, ancak pazarda şu an 100 liraya kadar düştü. Kiraz bu yıl oldukça bol. Geçen sene ürün neredeyse hiç yoktu ve fiyatı 500 liraya kadar çıkmıştı. Bu sene Allah verdi, çok şükür herkes rahatça alıp yiyebilecek."

İLGİ ARTIYOR, UYGUN FİYAT BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Fiyatların hızla aşağı çekilmesi pazar yerindeki hareketliliği canlandırırken, esnaf bu bereketin ve uygun fiyatların sezon boyunca devam etmesini öngörüyor. Vatandaşlar ise düşen fiyatlar sayesinde yaz meyvelerinin tadını doyasıya çıkarıyor.