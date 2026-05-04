İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulundu. Gül paylaşımında, başıboş sokak köpekleri sorununa değindi. İstanbul'da sokak köpeklerinin yüzde 46'sının toplandığını duyuran Vali Davut Gül, "Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur" dedi.

"Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir" vurgusunda bulunan Gül, Meclis'ten geçen yasayı anımsatarak "Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gül, İstanbul'da toplanan başıboş hayvanların oranını da paylaştı. Gül, "İstanbul’da sahipsiz hayvanların %46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sahipsiz hayvanların kontrol altına alınması bir tercih değil, açık bir zorunluluktur.

Aşırı yaklaşımlar çözüm değildir; ne toplu itlaf ne de başıboşluk veya kontrolsüzlük kabul edilebilir. Kanunun emri nettir: sahipsiz hayvanlar derhal toplanacak, kısırlaştırılacak ve uygun koşullarda barınaklarda tutulacaktır.

İstanbul’da sahipsiz hayvanların %46’sı toplanmıştır; kalanların tamamı da toplanacaktır. Sokaklarda sahipsiz tek bir köpek bulunmayacaktır.

Sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız, bu hayvanları yalnızca kendi evinde veya bahçesinde bakmak üzere sahiplenebilecektir.

Yasaklı ırkların üretimi, satışı ve sahiplendirilmesi kanunen yasaktır. Bu kurallara aykırı hareket edenler hakkında idari ve adli işlem yapılmaktadır.

Bu görev belediyelerindir. Tüm belediyeler bu yükümlülüğü derhal ve eksiksiz yerine getirecektir. İhmal ve gecikmeye kesinlikle müsamaha gösterilmeyecektir. Vatandaşlarımızın can güvenliği tartışmasız önceliğimizdir; kamu düzeni ve şehir güvenliği konusunda en küçük bir zafiyete dahi izin verilmeyecektir"

— Davut GÜL (@gul_davut) May 4, 2026

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde Van'ın Saray ilçesinde 5 yaşındaki Hamza, başıboş köpekler yüzünden hayatını kaybetti.

Yine Hatay'da iki kız kardeş, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Meclis'ten geçen yasaya göre köpeklerin toplanması ve güvenli alanlara alınması gerekiyor.