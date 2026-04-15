Yeniçağ Gazetesi
15 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Gündem

"Felaket tellalı" Onur Akay dehşeti yaşadı: Sahipsiz pitbull saldırısında yüzü parçalandı

Sanat dünyasından verdiği vefat haberleri nedeniyle "felaket tellalı" olarak tanınan ses sanatçısı Onur Akay, bu kez kendisinden gelen kötü haberle sevenlerini korkuttu. Köpeğiyle yürüyüş yaparken sahipsiz bir pitbullun saldırısına uğrayan Akay, yüzünden ağır yaralandı.

Mehmet Köpüklü Mehmet Köpüklü
Son Güncelleme:
KÖPEĞİNİ KORUMAK İSTERKEN CANINDAN OLUYORDU

Olay, Onur Akay'ın "Leo" isimli köpeğiyle yürüyüş yaptığı sırada meydana geldi.

Aniden üzerlerine gelen başıboş bir pitbullun hedefi olan köpeğini kurtarmak için araya giren ünlü sanatçı, saldırgan hayvanın doğrudan hedefi oldu.

Yüz bölgesinden ağır darbeler alan Onur Akay, çevredekilerin yardımı ve ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla acilen hastaneye kaldırıldı.

BURNUNDAN PARÇA KOPTU

Hastanede yapılan ilk müdahalede durumun ciddiyeti ortaya çıktı. Pitbullun ısırması sonucu sanatçının;

Burnundan bir parça koptuğu ve bu bölgeye 9 dikiş atıldığı,

Dudağında oluşan derin kesikler nedeniyle de 3 dikiş atıldığı öğrenildi.

"ACI İÇİNDEYKEN ŞARKI SÖYLEDİM"

Yaşadığı dehşet anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Onur Akay, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yüzündeki ağır yaralara rağmen moralini yüksek tutmaya çalışan sanatçı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Leo’yu kurtarırken maalesef burnumdan bir parça koptu, dudağımda derin yaralar oldu. Burnumda 9, dudağımda 3 dikiş var. Buna rağmen hem ambulansta hem de acil serviste şarkı söyleyerek moralimi yüksek tutmaya çalıştım."

Onur Akay'ın uğradığı bu saldırı, özellikle tehlikeli ırkların başıboş dolaşması konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Tedavisi devam eden sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak yüzündeki yaralar nedeniyle bir süre sahnelere ara vereceği tahmin ediliyor.

