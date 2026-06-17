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Mutlak butlan krizi ile çalkalanan CHP'de yeni bir deprem yaşandı. YENİÇAĞ’ın parti kulislerinden edindiği bilgilere göre İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir CHP'den istifa etti. 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili seçilen Özdemir, Ekim 2024 tarihinde CHP'ye geçmiş ve rozetini Özgür Özel takmıştı. CHP kaynakları Özdemir'in istifa nedeni hakkında bir bilgi sahibi olmadıklarını belirtirken, Özdemir'in AKP'ye geçmesinin yüksek ihtimal olduğu aktarıldı.

İş dünyasındaki ve özellikle çevre ile hayvan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Nimet Özdemir, siyasi kariyerine İYİ Parti’de başlamıştı. 2023 Genel Seçimlerinde İYİ Parti’den İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM’ye giren Özdemir, parti içi liderlik ve politika değişimlerinin ardından Temmuz 2024’te "gönül bağının koptuğunu" belirterek İYİ Parti’den istifa etmişti.

Bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yaptıktan sonra, Ekim 2024’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bizzat rozet takmasıyla CHP saflarına katılmıştı. CHP bünyesinde Hayvan Bakımevleri İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Başkanlığı gibi kritik görevler de üstlenen Özdemir, son olarak partinin saha çalışmalarında da aktif rol alıyordu.