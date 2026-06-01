İstanbul Kastamonuspor U13 takımı, altyapı liginde sergilediği üstün performansla sezonun tamamlanmasına bir hafta kala namağlup şampiyonluğa ulaştı. Sezon boyunca oynadığı 13 karşılaşmada 12 galibiyet ve 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlı ekip, rakip fileleri 63 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 6 gol görerek büyük bir başarıya imza attı.

BAŞKAN DR. İLKER DİLEK: "BU BAŞARI ORTAK EMEĞİN ÜRÜNÜDÜR"

Şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Kastamonuspor Kulüp Başkanı Dr. İlker Dilek, kazanılan kupanın planlı bir çalışmanın ve fedakarlığın sonucu olduğunu vurguladı.

Başkan Dilek, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sezon boyunca çocuklarımızı tribünde ve sahada hiçbir zaman yalnız bırakmayan kıymetli velilerimize, onların gelişimi için büyük özveriyle çalışan Turan Ulutaş Hocamız başta olmak üzere tüm antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Bugün sahada gördüğümüz mutluluk, verilen emeklerin ve gösterilen fedakarlıkların en güzel karşılığıdır. Çocuklarımızın gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği bulunan tüm sporcularımızı, ailelerini ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum."

Altyapıda Yeni Projeler Hedefleniyor İstanbul Kastamonuspor yönetiminin, sportif başarıların yanı sıra genç sporcuların eğitim hayatlarına ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak yeni projelerle altyapı yatırımlarını artırarak sürdürmeyi hedeflediği bildirildi.