Ticaret Bakanlığı’na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, 26 Nisan tarihinde İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen bir operasyona imza attı. Risk analizi çalışmaları kapsamında, Tayland uçağından inen ve Londra aktarması yapacak olan İngiliz uyruklu Taylor Astle Johnson ve Holly Ann Cooper şüpheli olarak takibe alındı.

UÇAK KAPISINDA GÖZALTI

Ekipler, şüphelilerin Londra uçağına binmek üzere B5 kapısına yönelmesiyle harekete geçti. Uçaktan indirilen zanlılar, kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından detaylı arama yapılmak üzere muhafaza birimine götürüldü.

VALİZDEN "VAKUMLU" SERVET ÇIKTI

Zanlılardan Taylor Astle Johnson’a ait valizde yapılan aramada, profesyonelce gizlenmiş 17 adet vakumlu poşet bulundu. Poşetler içerisindeki yeşil bitki parçalarına uygulanan test kiti sonucunda, maddenin "Esrar" olduğu kesinleşti.

Operasyonda yolcuların çantalarında çıkan piyasa değeri yaklaşık 17 milyon 334 bin TL. 19 kilo 260 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el konulurken, her iki şüpheli de mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Uyuşturucu kuryelerinin İstanbul Havalimanı’ndaki son görüntüleri ve operasyon anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırları ve ekiplerin zamanlaması dikkat çekti.

İstanbul Havalimanı üzerinden yapılmaya çalışılan bu büyük sevkiyat, gümrük ekiplerinin dikkati sayesinde Londra'ya ulaşamadan engellenmiş oldu.