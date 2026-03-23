İGA İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı'nda 873 bin 851 yolcuyu ağırladı.

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen pek çok kişi, hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlar için İGA İstanbul Havalimanı'nı tercih etti.

Oluşabilecek yoğunluğa karşı tüm operasyonel önlemleri alan ve titizlikle uygulayan İGA, Ramazan Bayramı boyunca toplam 5 bin 871 uçuşa ev sahipliği yaptı. Havacılık veri ve analiz alanında dünyanın en köklü kuruluşlarından Cirium tarafından "Havalimanı Platin Ödülü"ne layık görülen İGA İstanbul Havalimanı, bayram yoğunluğunu sorunsuz bir şekilde yönetti.

İGA, teknolojik altyapısı ve misafir odaklı anlayışıyla Ramazan'dan bir gün önce başlayan misafir ve uçuş trafiğini hiçbir aksama yaşanmadan yürüttü.

TOPLAM BİN 577 UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

19 Mart'ta başlayan yoğunlukta 212 binden fazla yolcu ağırlanırken, dönüş yolculuğunun başladığı 22 Mart Pazar günü havalimanı tarihinin en yoğun günlerinden biri yaşandı. Toplam bin 577 uçuşun gerçekleştiği pazar gününde 246 bin 625 kişi, İGA güvencesiyle sevdiklerine ulaştı.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 2 Ağustos 2025'te 284 bin 527 yolcuya ev sahipliği yaparak, Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırmıştı.

18 Temmuz 2025 tarihinde ise günlük bin 707 uçuşla tüm zamanların hava trafik rekoruna imza atmıştı.