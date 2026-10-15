Kaynak: DHA

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) 5-11 Ekim 2026 dönemine ilişkin trafik verilerine göre İstanbul Havalimanı, günlük bin 530 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.

EUROCONTROL, 5-11 Ekim 2026 tarihlerini kapsayan 41’inci haftaya ait uçuş verilerini yayımladı.

Verilere göre Türkiye, günlük ortalama 3 bin 837 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 6’ncı hava sahası olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, günlük bin 530 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı unvanını elde etti. İstanbul’u günlük bin 386 uçuşla Amsterdam, bin 361 uçuşla Paris Charles de Gaulle, bin 358 uçuşla Frankfurt ve bin 305 uçuşla Madrid havalimanları izledi. Antalya Havalimanı da günlük ortalama 909 uçuşla Avrupa’nın en yoğun 10’uncu havalimanı oldu.

TÜRKİYE AVRUPA’NIN EN YOĞUN 6 HAVA SAHASI ARASINDA

İncelenen dönemde Türkiye, günlük ortalama 3 bin 837 uçuşla Avrupa’nın en yoğun hava sahaları sıralamasında 6’ncı sırada yer aldı. Türkiye hava sahasındaki uçuş sayısı, önceki haftaya kıyasla yüzde 2 geriledi. Avrupa’nın en yoğun 10 hava sahasına ilişkin sıralamada Birleşik Krallık, 6 bin 67 uçuşla ilk sırada yer aldı. İspanya 5 bin 961 uçuşla ikinci, Almanya ise 5 bin 585 uçuşla üçüncü oldu. İtalya 4 bin 625 uçuşla dördüncü sıraya yerleşirken Fransa, 4 bin 343 uçuşla beşinci sırada kendine yer buldu.

ORTA DOĞU UÇUŞLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Rapordaki değerlendirmelere göre Avrupa ile Orta Doğu arasındaki transit geçişler hesaba katılmadığında, yılbaşından bu yana bölgeyle bağlantılı uçuş trafiği 2025 seviyelerinin yüzde 14 altında kaldı. Ocak ve şubat aylarını kapsayan 2026 kriz öncesi döneminde uçuş trafiğinin, 2025’in aynı dönemine göre yüzde 9 daha yüksek olduğu dikkate alındığında, kriz öncesi seviyelere kıyasla yüzde 20’lik bir düşüş yaşandığı görüldü.

Bölgedeki hava ulaşımının toparlanma süreci, havayolu şirketlerine göre farklılık gösterdi. Körfez merkezli Emirates, Etihad Airways ve Qatar Airways’in uçuş seviyeleri kriz öncesi dönemin yüzde 23 altında kaldı. Avrupalı havayolu şirketlerinde ise bu oran yüzde 82’lik düşüş olarak kaydedildi. İsrailli havayolu şirketlerinin uçuş seviyeleri, kriz öncesi dönemin yüzde 56 üzerine çıktı. Veriler, bölgedeki hava ulaşımında toparlanmanın havayolu şirketlerinin faaliyet gösterdiği pazarlara ve operasyonel koşullara bağlı olarak değiştiğini ortaya koydu.

AVRUPA’DA UÇUŞLARIN DAKİKLİK ORANLARI DÜŞTÜ

Avrupa hava sahası ağında uçuşların zamanında gerçekleşme oranlarında gerileme yaşandı. Varış dakikliği yüzde 74,1, kalkış dakikliği ise yüzde 69,8 olarak hesaplandı. Her iki göstergede de 2025’in aynı haftasına kıyasla düşüş kaydedildi.

Hava Trafik Akış Yönetimi (ATFM) kaynaklı rota gecikmeleri, önceki haftaya göre yüzde 11 azalarak günlük ortalama yaklaşık 54 bin dakika seviyesine geriledi. Uçuş başına düşen toplam ATFM gecikmesi 2,5 dakika olarak belirlendi. Bu sürenin 1,6 dakikasını rota kaynaklı, 0,9 dakikasını ise havalimanı kaynaklı gecikmeler oluşturdu.

Hava trafik kontrol merkezlerinin uçuş başına gecikmeye katkıları arasında da farklılıklar görüldü. Barselona Hava Trafik Kontrol Merkezi, uçuş başına 2,6 dakikalık gecikmeyle ilk sırada yer aldı. Marsilya Hava Trafik Kontrol Merkezi 2,5 dakikayla ikinci sıraya yerleşti. Makedonya 1,2 dakika, Madrid 1,1 dakika ve Saraybosna ise 1 dakikalık gecikmeyle sıralandı.

JET YAKITI FİYATLARINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Raporda yer alan jet yakıtı fiyatlarına ilişkin verilere göre, 9 Ekim itibarıyla yakıtın galon fiyatı 4,82 dolara yükseldi. Son iki haftada yüzde 2 artan fiyatların ekim ayı ortalaması galon başına 4,74 dolar olarak hesaplandı. Böylece ekim ayı ortalaması, eylülde kaydedilen 4,63 dolarlık seviyenin yüzde 2,5 üzerine çıktı.