İstanbul Fatih'te iki binanın çöktüğü öğrenildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Göçük altında kalan 10 kişiye ulaşıldığı öğrenildi.

10 KİŞİ KURTARILDI: 1 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI

İstanbul Valiliği'nden gelen yeni açıklamada, göçük altında kalan son yurttaşın cesedine ulaşıldığı aktarıldı.

Açıklama şu şekilde:

"Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 11 vatandaşımız enkazın altından çıkarılmıştır.

Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır toplam 10 vatandaşımız ise yaralanmıştır."

KURTARMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Çökme anın yaşandığı ilk anlarda vatandaşların enkaz altında kalanları kurtarmaya koştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, dumanların çıktığı ve vatandaşların enkaz altında kalan yaraları kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

VALİ GÜL: 2 EVDE MEYDANA GELDİ

İstanbul Valisi Davut Gül, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'taki doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası çöken bitişik yapıdaki 2 binanın enkaz alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Gül, patlama neticesinde yan yana bulunan biri 2, diğeri tek katlı olmak üzere 2 evde göçük meydana geldiğini anımsattı.

'HAYATİ TEHLİKELERİ YOK'

Vali Gül, çevredeki binalarda şu an için tahliye durumunun söz konusu olmadığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte AFAD bu işleri takip eder, boşaltılması gereken binalar varsa boşaltılır. Dışarıda kalan hemşehrilerimiz varsa bunların barınma, besleme ve benzeri işlerini takip eder. Bizim şu an birinci önceliğimiz hemşehrilerimizi göçükten çıkarmak ve tedavilerini yaptırmak. Yaralı hemşehrilerimizin şu an hayati tehlikesi yok ilk belirlemelere göre." diye konuştu.

İBB: DOĞAL GAZ KAYNAKLI OLUP OLMADIĞI BELLİ DEĞİL

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Fatih ilçesinde çöken binalardan 7 kişinin kurtarıldığını belirterek, "İlk bulgular doğrultusunda, doğal gaz kaynaklı patlamalarda genellikle görülen alev ve yanma izlerine rastlanmamıştır. Patlamanın kesin nedeni, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin detaylı teknik incelemeleri sonucunda netlik kazanacaktır" açıklamasını yaptı.

BAKAN GÜRLEK: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Bakan Gürlek, Sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakarca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."