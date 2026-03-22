Anasayfa Dünya 2026 yılında dünyanın en iyi havalimanları ve havayolları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

2026'da Singapur Changi 14. kez dünyanın en iyi havalimanı seçildi, Qatar Airways en iyi havayolu oldu. Asya zirvede, Avrupa'da Türk Hava Yolları ve Lufthansa dikkat çekti.

Skytrax Dünya Havalimanı Ödülleri ile AirlineRatings.com'un Dünyanın En İyi Havayolu Ödülleri sonuçları açıklandı. Asya, her iki listede de üstünlüğünü korudu.

Singapur Changi Havalimanı, bu ödülü 14. kez alarak 2026 Yılının Havalimanı seçildi.

Qatar Airways ise 2025'te birinciliği Korean Air'e kaptırmıştı; bu yıl geri alarak Dünyanın En İyi Tam Hizmet Havayolu unvanını kazandı.

Dünyanın En İyi Havalimanları (Skytrax 2026)Dünyanın ilk beş sırası tamamen Asya'ya gitti:

Singapur Changi Havalimanı

Incheon Uluslararası Havalimanı (Seul)

Tokyo Uluslararası Havalimanı (Haneda)

Hong Kong Uluslararası Havalimanı

Narita Uluslararası Havalimanı (Tokyo)

Doha Hamad Uluslararası Havalimanı, Orta Doğu'daki mevcut durum nedeniyle dış fuar, konferans, endüstri etkinliği ve ödül programlarından çekildiği için bu yıl genel sıralamada görünmüyor (2025'te 2. sıradaydı)

Avrupa'nın En İyi HavalimanlarıAvrupa'da zirve Paris Charles de Gaulle Havalimanı'na gitti. Paris'in Avrupa sıralamasında üst üste dördüncü kez birinci olduğu yıl oldu.

Genel dünya sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

Avrupa'nın devam eden sıralaması şöyle:

Roma Fiumicino Havalimanı

İstanbul Havalimanı(8.)

Münih Havalimanı

İlk 20'de diğer dikkat çeken Avrupa havalimanları:

Helsinki-Vantaa (11.)

Viyana Uluslararası (15.)

Londra Heathrow (16.)

Amsterdam Schiphol (17.)

Zürih Havalimanı (19.)

Budapeşte Havalimanı Doğu Avrupa'nın En İyi Havalimanı seçilirken, Londra Heathrow Dünyanın En İyi Havalimanı Alışverişi ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın En İyi Havayolları (AirlineRatings.com 2026)Asya yine zirvede:

Qatar Airways
Cathay Pacific
Singapore Airlines
Korean Air
STARLUX Airlines

Avrupa'nın En İyi HavayollarıTam hizmet veren Avrupalı havayolları arasında en yüksek sıralamaya ulaşan Türk Hava Yolları oldu (genel sıralamada 7.).

Devamında:

Virgin Atlantic

KLM

Air France

LOT Polish Airlines

Düşük Maliyetli ve Hibrit HavayollarıAirlineRatings.com'un düşük maliyetli / hibrit ayrı sıralamasında Avrupa öne çıkıyor. Düşük maliyetli kategorisinde en iyi Avrupalı taşıyıcı AirBaltic (genel 4. sırada). Ardından: easyJet

Wizz Air

Ryanair

Jet2

TUI Group

Norwegian

Vueling

EN İYİ HİBRİT HAVAYOLU ŞİRKETİ LUFTHANSA

Hibrit havayolu kategorisinde ise Lufthansa yılın en iyi şirketi seçildi.

AirlineRatings.com CEO’su Sharon Petersen, Lufthansa’nın hibrit havayolu modelinin güçlü bir örneğini sunduğunu belirtti.

