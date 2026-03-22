2026 yılında dünyanın en iyi havalimanları ve havayolları belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

İlk 20'de diğer dikkat çeken Avrupa havalimanları: Helsinki-Vantaa (11.), Viyana Uluslararası (15.), Londra Heathrow (16.), Amsterdam Schiphol (17.) ve Zürih (19.).Budapeşte Havalimanı Doğu Avrupa'nın En İyi Havalimanı seçilirken, Londra Heathrow Dünyanın En İyi Havalimanı Alışverişi ödülünün sahibi oldu.

Dünyanın En İyi Havayolları (AirlineRatings.com 2026)Asya yine zirvede:

Qatar Airways

Cathay Pacific

Singapore Airlines

Korean Air

STARLUX Airlines

Avrupa'nın En İyi HavayollarıTam hizmet veren Avrupalı havayolları arasında en yüksek sıralamaya ulaşan Türk Hava Yolları oldu (genel sıralamada 7.).

Devamında:

Virgin Atlantic

KLM

Air France

LOT Polish Airlines

Düşük Maliyetli ve Hibrit HavayollarıAirlineRatings.com'un düşük maliyetli / hibrit ayrı sıralamasında Avrupa öne çıkıyor. Düşük maliyetli kategorisinde en iyi Avrupalı taşıyıcı AirBaltic (genel 4. sırada). Ardından: easyJet

Wizz Air

Ryanair

Jet2

TUI Group

Norwegian

Vueling