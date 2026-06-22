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Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, Avrupa futbolunun dikkat çeken isimlerinden Karim Adeyemi'yi gündemine aldı.

Fanatik'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim, Borussia Dortmund'un yıldız oyuncusu için resmi adım atmaya hazırlanıyor. Haberde, Fenerbahçe'nin Alman ekibine 25 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunmayı planladığı belirtildi.

TRANSFERDE BÜYÜK SÜRPRİZ

Henüz resmi görüşmelerle ilgili kulüplerden bir açıklama gelmezken, Karim Adeyemi'nin adı yaz transfer döneminin en dikkat çekici iddialarından biri olarak öne çıktı.

Hızı, bire birdeki etkinliği ve çok yönlü hücum özellikleriyle dikkat çeken Alman futbolcu, Avrupa'nın önemli kulüplerinin de radarında bulunuyor.

FENERBAHÇE'DEN GÜÇLÜ KADRO HAMLESİ

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin, transfer çalışmalarını sürdürdüğü biliniyor. Karim Adeyemi transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler son yılların en ses getiren hamlelerinden birine imza atmış olacak.

Transfer sürecinde önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor.