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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren şirketlere yönelik uygulanan denetim kayyımlığı tedbirine ilişkin kamuoyunda oluşan tartışmalar üzerine açıklama yaptı.

Başsavcılık tarafından yapılan bilgilendirmede, denetim kayyımlığı kararının şirketlere el konulması veya faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmediği vurgulandı. Açıklamada, soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararının bulunmadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Denetim kayyımlığı tedbiri, şirketlere el konulması veya şirketlerin ticari faaliyetlerinin durdurulması anlamına gelmemektedir. Soruşturma kapsamında söz konusu şirketler hakkında herhangi bir el koyma kararı bulunmamaktadır.

Denetim kayyımlığı; mevcut şirket yönetimlerinin yerine geçilmesi değil, şirketlerin karar, işlem, ticari faaliyet ve finansal süreçlerinin mahkeme tarafından görevlendirilen resmî denetim mekanizması aracılığıyla hukuka uygunluk yönünden izlenmesidir."