İstanbul Devlet Tiyatrosu, 23-28 Mart tarihlerinde Mecidiyeköy Büyük Sahne'de "Palyaço Bar", Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'de "Muallak", Küçükçekmece Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde "Callback" ve Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Gergedanlar" oyunlarını seyirciyle buluşturacak.

Kurtcebe Turgul'un kaleme aldığı "Bence Katil Öldürdü" 27-29 Mart'ta, Özgür Özgülgün'ün yazıp yönettiği "Hayatı Hikaye Olan Adam Sait Faik" ise 27 Mart'ta Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 25-28 Mart arasında Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Haramiler", Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde "Cadı Kazanı", Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde "Geçmişin Gölgesi", Müze Gazhane Meydan Sahne'de "Sivrisinekler", Ümraniye Sahnesi'nde "Fosforlu Cevriye" ve Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde "Öylece Durur Zaman" oyunlarını izleyiciye sunacak.

Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde "Köpek Kalbi", Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Kültür Sanat Merkezi Rasim Öztekin Sahnesi'nde "Maviydi Bisikletim" oyunları da bu hafta sahnede olacak.

Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde Çağan Irmak'ın yazıp yönettiği "Palamut Zamanı" ile Kosta Kortidis'in "Bayanlar Baylar Darıo Moreno: Bir Gazino Hikayesi" bugün, Tim Foley'in "Sürüklenmiş" yarın, Florian Zeller'in "Baba" 27 Mart'ta, Arthur Miller'ın ödüllü başyapıtı "Satıcının Ölümü" 26 Mart'ta seyirci karşısına çıkacak.Evrim Yağbasan'ın yazdığı, Gülhan Kadim'in yönettiği "Bir Aile Provası: Yaşayın Gitsin" oyunu 27 Mart'ta Maximum Uniq Hall'de sahnelenecek.

KONSERLER

Genel sanat yönetmenliğini Bahri Güngördü'nün, mehterbaşılığını Şükrü Alkan'ın üstlendiği "Bir Milletin Dirilişi: Çanakkale 1915 Mehter Konseri" yarın, Volkan Öktem'in konuk sanatçı olarak katılacağı "TRT İstanbul Radyosu Hafif Müzik ve Caz Orkestrası" konseri 25 Mart'ta AKM Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

Ozan Evrim Tunca ve Caroline Tyler, "Türk Telekom Prime Kahve Konserleri" kapsamında 28 Mart'ta AKM Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye'de "Romantik Çello" konserinde Sergei Rachmaninov'un seçme eserlerini yorumlayacak.

Ozan Musluoğlu yönetimindeki "Ozan Musluoğlu Quintet" 26 Mart'ta, Kerem Görsev'in "Kerem Görsev Trio" konseri 27 Mart'ta Zorlu PSM Touche By N Kolay'da gerçekleşecek.

Rap müziğin güçlü ismi Sagopa Kajmer, 28 Mart'ta Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sahne alacak.SergilerDr. Gizem Pamukçu küratörlüğündeki "Lale: Zamansız Akış" sergisi, geleneksel sanatın köklü birikimini 30 Mart'a kadar sanatseverlerle buluşturuyor.

Gazze'deki yarım kalan hayatları seramik ve resimle anlatan "Sessiz Ayakkabılar" sergisi, Nevçarşı Alışveriş Merkezi Kalyon Kültür Zone'da 30 Nisan'a dek ziyaret edilebilecek.Cemile Şık ve Yusuf Yıldız'ın hazırladığı "Minik Kalplere Yolculuk" sergisi, İstanbul Ticaret Odası Yeni Cami Hünkar Kasrı'nda 29 Mart'a kadar açık.

Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu'nun yenilenen seçkisi sanatseverleri bekliyor.Çanakkale Savaşları'nın az bilinen kahramanlık hikayelerini özgün koleksiyonlarla sunan sergi, Hisart Canlı Tarih Müzesi'nde devam ediyor.

Amir Oskouei'nin koleksiyonundan 17-18. yüzyıl Azerbaycan saray halıları ile "Tasavvuf'tan Biçime Dokuma Sanatında Kutsal Geometri" sergisi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde 25 Mart'a kadar görülebilecek.

"Rengin Hafızası, Fırçanın Ruhu, Renklerle Yaşanmış Tutkulu Bir Hayat: İbrahim Çallı" sergisi, Haliç Tersanesi İstanbul Sanat Müzesi'nde 5 Nisan'a dek ziyaret edilebilecek.İstanbul Modern'deki "Panorama: Hayaller ve Yerler" sergisi, güncel fotoğraf ve mercek tabanlı sanatı 18 Ekim'e kadar sunuyor.

Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun mektup zarflarından oluşan "Sevgilerle, Bedri Rahmi Eyüboğlu" sergisi, Casa Botter'da 29 Mart'a kadar açık kalacak.