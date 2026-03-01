İzmir Devlet Opera ve Balesi, Elhamra Sahnesi’nde 2 Mart’ta “İlkbahar Melodileri” konserini, 4 Mart’ta ise “Hoffmann’ın Masallarından Bölümler” operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Necdet Aydın Sahnesi’nde 3 Mart’ta “Don Kişot” balesi sahnelenecek. 5-7 Mart tarihlerinde “Figaro’nun Düğünü” operası, 8 Mart’ta da “Dünya Kadınlar Günü” konseri izleyiciyle buluşacak.İzmir Devlet Tiyatrosu, hafta boyunca farklı sahnelerde oyunlarını sunacak. Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi’nde “Rembetiko Efsanesi”, “Nihayet Makamı” ve “Orfin’in Müzik Kutusu”, Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi’nde “Kaçaklar”, Urla Atatürk Kültür Merkezi’nde ise “Yuko” izlenebilecek.İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, 5 Mart’ta Bornova Kültür ve Sanat Merkezi Rakım Elkutlu Salonu’nda “Klasiklerimiz Mupayyer Takımı” konserini verecek.İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, 6 Mart’ta Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) şef Jesko Sirvend yönetiminde, solist Denizcan Eren ile unutulmaz bir konser gerçekleştirecek.

İKSF’DE SÖYLEŞİ VE ATÖLYELER



İzmir Kültür Sanat Fabrikası (İKSF), hafta boyunca çeşitli söyleşi ve atölyelere ev sahipliği yapacak. 2 Mart’ta Dr. Sevgin Karacaoğlu “Farkındalık, bilinçdışının ifadesi ve iyileşme alanı olarak sanat” söyleşisi ile psikolog Ayşegül Şener Çevikayak “Çevik düşünmenin psikolojisi” atölyesini düzenleyecek. 3 Mart’ta Prof. Dr. Gürcan Polat “Belevi mezar anıtı kimin için yapıldı?” söyleşisi, 4 Mart’ta Prof. Dr. Gürbüz Aktaş “Dans ve hareket terapisi” atölyesi gerçekleşecek.

5 Mart’ta Gülçin Bedi “Stres ve başa çıkma yolları” söyleşisi ile Rosey Birgül Sisley “İlkbahar çiçekleri sulu boya” atölyesi yapılacak. Aynı gün İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu “Yeşilay Haftası” müze konseri verecek. 6 Mart’ta Prof. Dr. Yasemin Polat “Antik metinlerde savaş, esaret ve kadın” söyleşisi ile Liane Linda Bencuya ve Müge Yorgancıoğlu “Sanatta kadın olmak” söyleşisi düzenlenecek. İKSF’de “Kadın sanatçılardan kadim sanatlar” sergisi 8-15 Mart tarihlerinde gezilebilecek.

AASSM’DE KONSERLER



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) piyanist Dengin Ceyhan, 3 Mart saat 20.00’de “Piyanonun Kadınları” konserini icra edecek. Aynı merkezde İzmir Oda Orkestrası, 4 Mart saat 20.00’de şef Reinhard Goebel yönetiminde Barok ve Klasik dönem eserlerini seslendirecek. 7 Mart saat 20.00’de ise yazar Ahmet Ümit’in “Zeus: Unutulmuş Bir Tanrının Öfkesi” adlı anlatımlı konseri sanatseverlerle buluşacak.