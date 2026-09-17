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İstanbul Barosu seçimleri öncesi Avukat Hakları Grubu, İstanbul Baro binasında yaptığı basın toplantısı ile adaylarının Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu olduğunu duyurdu.

Ekim ayında yapılacak seçim öncesi dün yapılan toplantıda açılış konuşmasını yapan Avukat Hakları Grubu Dönem Sözcüsü Turgay Bilge, gruplarının 2016’dan beri yürüttüğü meslek ve hukuk mücadelesini adayları Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu’nun başkanlığı ile daha ileri bir seviyeye taşıyacaklarını ifade etti.

'AYM VE AİHM KARARLARI UYGULANMIYOR'

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Bilge’den sonra söz alan Kanadoğlu asli unsur olan avukatların temsili noktaya indirgendiğini ve birçok sorunla uğraştığını ifade ederek, avukatların haklarını savunabilecek, sorunlarını çözebilecek ortak bir irade yaratılmasına ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Kanadoğlu, “Demokratik hukuk devleti ile güçlü barolar arasında doğrudan bir bağ var. Bir yandan meslek örgütü olarak avukatların çektiği sıkıntıları görüyoruz. Bunun, en büyük nedenlerinden birisi ‘hukuk devleti’ ilkesinin yalnızca kağıt üstünde kalması. AYM ve AİHM kararları uygulanmıyor. Hak arama mücadelesi engellerle karşılaşıyor” ifadelerini kullandı.

Tutuklu olarak bulunan Can Atalay, Mehmet Pehlivan ve Selçuk Kozağaçlı gibi avukatlara da değinen Kanadoğlu, “Hukuk mücadelesini en aktif biçimde vereceğiz, kimseyi yalnız ve umutsuz bırakmayacağız” dedi.

Hukuk devletinin kağıt üzerinde kaldığı yerde seçimlerin de kağıt üzerinde kaldığını ifade eden Kanadoğlu, “Bu durum, seçilenlerin görev yapabileceği ortamı da yurttaşların demokrasiye olan inancını da sekteye uğratıyor” ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KABOĞLU'NA 'DÖRT MADDE' GÖNDERMESİ

İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'na 'dört madde' göndermesi yapan Kanadoğlu, şunları söyledi:

“Avukatların hakkını güçlü bir baro ile sağlayacağız. Öte yandan Cumhuriyetin kurucu felsefesini doğrudan hedef alanlara da, ‘ilk dört madde olumlu anlamda değiştirilebilir’ diyerek arkadan dolananlara da geçit vermeyeceğiz. Antiemperyalist bir mücadele ile Atatürk’ün öncülüğünde kurulan ulus devleti koruyacağız. Avukatların haklarını ve cumhuriyetin kurucu felsefesini savunmak için her bedeli göze alacağız”

ÖNCEKİ SEÇİMİ KABOĞLU KAZANMIŞTI

İstanbul Barosu’nda 20 Ekim 2024’te yapılan seçimi 7 bin 219 oy ile Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu kazanırken, Kaboğlu’nun ardından Avukatın Yükselişi ittifakının adayı Av. Hasan Kılıç 5 bin 497 oy ile ikinci, Avukat Hakları Grubu’nun adayı Av. Turgay Bilge ise 4 bin 997 oy ile üçüncü sırada konumlanmıştı: