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Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Oto alım-satımında, 6 ay 6 bin kilometre ve ilan kısıtlaması uygulamaları 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; "Bugüne kadar 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine aykırı hareket eden otomobil yetkili bayileri ve oto galeri işletmelerine toplam 54 milyon Türk lirası, ilan kısıtlamasını ihlal eden kişi ve işletmelere ise yaklaşık 116 milyon Türk lirası tutarında idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama metninin tamamı şu şekilde;