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İsrail Savunma Bakanlığı’ndan yapılan resmi açıklamaya göre Bakan Yisrael Katz, ülkeyi ziyaret eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi ile bir araya geldi. İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığından üst düzey yetkililerin de hazır bulunduğu görüşmede, iki taraf arasında geçmişten bu yana yürütülen gizli faaliyetler ilk kez üst düzeyde itiraf edildi.

"GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİNİ ÜST SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ"

Görüşmede Somaliland ile olan ilişkilere değinen Savunma Bakanı Katz, askeri ve istihbari ortaklığın derinleşeceğinin sinyalini vererek şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır kamuoyundan gizli bir dizi operasyonda işbirliği yaptık. Şimdi ise güvenlik işbirliğimizi her iki halkın yararı ve bölgesel istikrar için daha üst seviyelere taşımakta kararlıyız."

Somaliland Bölgesi Başkanı Abdullahi, İsrail teması kapsamında ayrıca Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile de özel görüşmeler gerçekleştirdi. Bu ziyaret, Somaliland'ın 15 Haziran'da Kudüs'te açtığı sözde büyükelçilik hamlesinin hemen ardından geldi.

DÜNYADA SOMALİLAND'I TANIYAN TEK ÜLKE: İSRAİL

Somaliland, 1991 yılında Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası arenada bağımsız bir devlet olarak kabul görmemişti. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını ilan etmesiyle birlikte İsrail, bu bölgeyi resmi olarak tanıyan dünyadaki tek ülke unvanını taşıyor.

Somali hükümeti ise Somaliland bölgesini ülkenin ayrılmaz ve meşru bir parçası olarak görmeye devam ediyor. Mogadişu yönetimi, söz konusu bölgeyle ilgili yapılacak tüm uluslararası anlaşmaların ve diplomatik süreçlerin yalnızca kendi yetki alanlarında olduğunu kararlılıkla vurguluyor.