Ateşkesin Lübnan yerel saatiyle gece 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmesiyle birlikte ülkenin kuzeyi ve başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin farklı bölgelerine göç eden siviller, daha önce boşaltmak zorunda kaldıkları güneydeki evlerine gitmek üzere yollara çıktı.

Araç konvoylarının oluşturduğu yoğunluk nedeniyle ana arterlerde uzun trafik kuyrukları oluştu.

Yerinden edilen binlerce Lübnanlı, yanlarına alabildikleri ev eşyalarını araçlarına yükleyerek dönüş yoluna koyuldu.

Özellikle Sur kenti ve çevresine gitmeye çalışan siviller, 5 ila 6 saate varan trafik yoğunluğunu göze alarak güneye doğru ilerledi.

İsrail'in saldırılar sırasında Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprüleri vurması nedeniyle eve dönüş çileye dönüştü.

KASIMİYE KÖPRÜSÜ ULAŞIMA AÇILDI

İsrail ordusunun dün saldırı düzenlediği Kasımiye Köprüsü, Lübnan ordusunun yürüttüğü kısmi onarım çalışmalarının ardından evlerine dönmek isteyenler için tek şeritli olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgeye geçişte kullanılan başlıca noktalardan biri olan köprüden, sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.

Litani Nehri üzerindeki Kasımiye Köprüsü'nden güneye dönmeye çalışanları taşıyan çok sayıda aracın geçtiği gözlendi.

ATEŞKES GECE YARISI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, Lübnan yerel saatiyle 00.00 itibarıyla yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirtmiş, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.