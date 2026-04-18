Meteoroloji'den 4 ile turuncu kodlu alarm: El nino gitti, el insaf geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Nisan Cumartesi hava durumu tahminini açıkladı. Buna göre 4 ile turuncu kodlu alarm verilirken özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Yunus Arıkan Derleyen: Yunus Arıkan
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için turuncu kodlu alarm verdi.

İşte il il hava durumu...

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km /saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

