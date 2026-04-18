Meteoroloji'nin tahminlerine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
Meteoroloji'den 4 ile turuncu kodlu alarm: El nino gitti, el insaf geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18 Nisan Cumartesi hava durumu tahminini açıkladı. Buna göre 4 ile turuncu kodlu alarm verilirken özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde şiddetli yağış bekleniyor.Derleyen: Yunus Arıkan
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak için turuncu kodlu alarm verdi.
İşte il il hava durumu...
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km /saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
RİZE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzey ve doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı