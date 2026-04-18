Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı: Hafta sonu planı olanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (MGM) ‘çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare)’ sağanak nedeniyle toplamda 24 ildeki vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün (18 Nisan) kuvvetli sağanak nedeniyle dört ili turuncu, 18 ili sarı kodla uyardı.Derleyen: Sinan Başhan
Şu iller turuncu kodla uyarıldı:
Diyarbakır
Batman
Siirt
Şırnak
Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sarı kodla uyarılan illerse şöyle:
Ankara
Antalya
Mersin
Adana
Hatay
Osmaniye
Kahramanmaraş
Gaziantep
Kilis
Malatya
Adıyaman
Şanlıurfa
Elazığ
Mardin
Bingöl
Muş
Bitlis
Hakkari
RENK KODLARI VE ANLAMLARI
Yeşil: Uyarı yapılmasını gerektiren meteorolojik hadise tahmin edilmemekte.
Sarı: Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.
Turuncu: Hava durumu tehlikeli. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemekte. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmeli.
Kırmızı: Hava durumu çok tehlikeli. Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmekte. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemel. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmeli.