ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, 8 Nisan'da ilan edilen geçici ateşkes sonrası durmuştu. İsrail'in bu süreçte Lübnan'a saldırması üzerine İran, Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya devam etmişti.

Lübnan'da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, önemli bir açıklama yaptı.

Arakçi, "Lübnan'daki ateşkese paralel olarak, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Teşkilatı tarafından halihazırda duyurulan koordineli rota üzerinden, tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişi, ateşkesin kalan süresi boyunca tamamen açık ilan edilmiştir" dedi.

KISITLAMA UYGULANMAYACAK

Yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce belirlenen koordineli rota kapsamında, ticari gemilerin güvenli geçişinin sağlanacağı vurgulandı. Bu kapsamda, ateşkes süresince Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmayacağı ifade edildi.

Arakçi, söz konusu kararın İsrail-Lübnan hattında sağlanan ateşkesle doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek, bölgedeki tansiyonun düşürülmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını dile getirdi. Açıklamada ayrıca, uluslararası ticaretin kesintisiz sürdürülmesi ve enerji sevkiyatının güvenliğinin korunmasının öncelikler arasında yer aldığı kaydedildi.

ÖNCE TEŞEKKÜR ETTİ, SONRA ABLUKA SÜRECEK DEDİ

ABD Başkanı Donal Trump kararın ardından Hürmüz Boğazı'ndan "İran Boğazı" diye bahsederek teşekkür etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Trump, "İran az önce İran Boğazı’nın tamamen açık ve geçişe hazır olduğunu duyurdu. Teşekkür ederiz!" dedi.

Bu açıklamanın ardından Trump, boğazdaki ABD ablukasının devam edeceğini de belirtti.