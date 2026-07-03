Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına dair son verileri paylaştı.
Buna göre, İsrail saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı 3 artarak 4 bin 301'e yükseldi, 12 bin 199 kişi yaralandı.
Bakanlık, dünkü açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 bin 298 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
Öte yandan İsrail, bölgedeki ateşkese ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen ABD-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusuna ait insansız hava araçları, ülkenin güneyindeki Yukarı Nebatiye beldesine 2 ses bombası attı.