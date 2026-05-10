İsrail ordusunun, 17 Nisan’da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan’ın güney bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

NNA’nın aktardığı bilgilere göre İsrail ordusu, Nebatiye’ye bağlı Kalavay ve Mecdel Silm beldelerinde yer alan iki sağlık noktasını hedef aldı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kalavay beldesindeki saldırıda bir ambulans görevlisinin hayatını kaybettiği, üç kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, Mecdel Silm beldesine düzenlenen saldırıda da bir sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği ve iki kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.