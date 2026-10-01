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Kaynak: İHA

Olay, İsrail yanlısı politikalarıyla bilinen Slovenya Başbakan Janša’nın, muhalefet lideri Robert Golob’un Gazze'deki eylemlere ilişkin eleştirilerini yanıtladığı sırada patlak verdi. Gazze’de yaşananların uluslararası hukuka göre soykırım olmadığını savunan Janša, dikkatleri Sudan ve Nijerya’da öldürülen Hristiyanlara çekmek amacıyla kürsüden bir fotoğraf sergiledi. Hükümetin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşılan bu görsel, kısa sürede büyük bir siyasi krizin fitilini ateşledi.

İZLERİN SONU GAZZE'YE ULAŞTI

Slovenya kamu yayıncısı RTV Slovenija’nın yaptığı teyit çalışması, çarpıcı gerçeği gün yüzüne çıkardı. Araştırmaya göre, Başbakan'ın "Sudan" diyerek sunduğu görsel, eski İngiliz deniz piyadesi David McIntosh tarafından 6 Mart 2026 tarihinde Instagram'da paylaşılmıştı.

2025 yılında Gazze’deki insani yardım noktalarının güvenliğinde görev alan McIntosh’un karesinin, bölgede yardım bekleyen Filistinlileri yansıttığı ve eski askerin Gazze'deki zorlu koşullara dair daha önceki anlatımlarıyla birebir örtüştüğü tespit edildi.

BAŞBAKANLIĞIN REFERANSI TEYİTSİZ SOSYAL MEDYA HESABI ÇIKTI

Eleştirilerin odağındaki Başbakanlık ofisi, fotoğrafın X platformundaki "Victoria Forever Maga" isimli bir kullanıcıdan alındığını açıklamak zorunda kaldı. Söz konusu hesabın görseli "Sudan'ın Cüneyna kentindeki katliam" iddiasıyla paylaştığı, ancak olayın tarihine dair bilgileri sonradan değiştirdiği ortaya çıktı. Bağımsız kaynaklarca doğrulanmamış bir sosyal medya paylaşımının ülkenin en üst makamı tarafından parlamentoda kanıt olarak sunulması, tartışmaları daha da alevlendirdi.

MUHALEFET AYAKTA: İNSANLIK DIŞI BİR SİNİZM

Fotoğrafın kaynağının ifşa olmasıyla birlikte Slovenya muhalefeti Janša’ya karşı birleşti. Özgürlük Hareketi Lideri Robert Golob, parlamentonun "insanlık dışı bir sinizmin sahnesine" dönüştürüldüğünü belirterek Başbakan'ı derhal özür dilemeye davet etti. Sol Parti cephesinden yapılan açıklamalarda da yaşananlar tam bir "fiyasko" olarak nitelendirildi ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan teyitsiz içerik kullanımına sert tepki gösterildi.

Tartışmalara Avrupa Parlamentosu Üyesi Matjaz Nemec de katıldı. Nemec, Janša’ya yazdığı açık mektupta, özellikle Gazze'de soykırım olmadığı yönündeki söylemlerin ve hemen ardından patlak veren bu fotoğraf skandalının Slovenya adına ağır bir "utanç ve aşağılanma" yarattığını vurguladı.

HÜKÜMETTEN "OLAYLAR GERÇEK" SAVUNMASI

Gelen yoğun tepkiler üzerine bir savunma daha yapan Janša hükümeti, fotoğraf karesindeki yanlışlığın, Sudan'daki Hristiyanlara yönelik süregelen saldırıların ve insani krizin ciddiyetini gölgelememesi gerektiğini belirtti.