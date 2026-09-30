Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde; İsrail özel kuvvetlerinin Ramallah'ın kuzeyindeki Sincil köyünde bir çiftliğe gerçekleştirdiği baskında Hüseyin Muhammed Asfur adlı Filistinli genci ayağından vurarak yaraladı.
İsrail güçleri, yaralı genci daha sonra yakalayarak gözaltına aldı.
Askerlerin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kentinin güneyinde yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na da baskın gerçekleştirdiği ifade edildi.
Filistin devlet televizyonu, baskın sırasında 2 Filistinlinin gözaltına alındığını belirtildi.
Askerlerin Selfit kentinin batısındaki Kefr ed-Diyk beldesine girerek evlere ses bombası attığı ve 2 genci bir süre alıkoyduktan sonra serbest bıraktığı aktarıldı.
Güneydeki Beytüllahim kentinde yer alan Dehişe Mülteci Kampı'na giren İsrail güçlerinin bir eve baskın düzenleyerek arama yaptığı açıklandı.