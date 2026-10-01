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Kaynak: DHA

Samsun’un Terme ilçesinde sahilde bulunan insan iskeleti ekipleri alarma geçirdi. Üzerinde mayoya benzer kıyafet bulunan iskeletin kimliğinin belirlenmesi için ekipler tarafından kapsamlı çalışma başlatıldı.

Terme ilçesi Taşlık Mahallesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında bir kişi, sahilde insan iskeleti görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerde, cesedin çürüyerek iskelet haline geldiği ve üzerinde mayoya benzer bir kıyafet bulunduğu belirlendi.

İskeletin kime ait olduğunu belirlemek amacıyla çalışma başlatıldı.