İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Tahran’da birden fazla noktaya operasyon gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, siyasi ve güvenlik kademesindeki üst düzey isimlerin hedef alındığı ifade edildi.

İsrail istihbaratının, İranlı yetkililerin toplantı zamanlarına ilişkin aylar süren çalışma yürüttüğü ve konumların “yüksek hassasiyetle” belirlendiği iddia edildi.

HEDEFTE ÜST DÜZEY İSİMLER VARDI

İsrail basınında, İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve nükleer programdan sorumlu danışman Ali Şemhani’ye suikast girişiminde bulunulduğu ileri sürüldü.

Yedioth Ahronot gazetesi ise İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur’un saldırılarda öldürülmüş olabileceğini yazdı.

İRAN’DAN İLK AÇIKLAMA

Hamaney’e yönelik iddialar hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, Pezeşkiyan’a yönelik suikast girişiminin başarısız olduğunu ve Cumhurbaşkanı’nın durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Bölgedeki gerilim, karşılıklı saldırılar ve iddialarla tırmanmaya devam ediyor.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.